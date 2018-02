Chelsea | giallo Morata | Conte annuncia che potrebbe stare fuori dal terreno di gioco a

calcioweb.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Ilha anche la granada risolvere. I risultati latitano, la situazione diè in bilico e come se non bastasse ci si è messo adesso anche l’infortunio dia complicare le cose al. Il tecnico oggi in conferenza stampa ha parlato dell’assenza dello spagnolo senza dare certezze in merito al suo rientro: “Si parla tanto dei risultati negativi – ha dichiarato– Giocatori comemancano da tempo e stiamo facendo di tutto per trovare una soluzione al suo problema alla schiena. Ma se mi chiedete se staràun giorno, un mese o per il resto della stagione, io non lo so. Per questo sono un po’ preoccupato”.però non vuol sentire parlare di addio anticipato al: “Non sto pensando mai, neppure per un momento, alla possibilità di andare via. Il mio impegno per il club e quello dei miei ...