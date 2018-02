Celebripost : Gli attori di "Black Panther", Helen Mirren un po' inquietante, e duchesse che rubano bocconi, tra quelli da fotografare in settimana The post Celebripost appeared first on Il Post.

Celebripost : Questa settimana valeva la pena fotografare un po’ di candidati agli Oscar, qualcuno alle sfilate di Parigi e un altro paio di calze di Trudeau The post Celebripost appeared first on Il Post.

Celebripost : Catherine Deneuve, Lady Gaga, Hugh Jackman e Will Ferrel con un peluche di vombato, tra quelli da fotografare in settimana The post Celebripost appeared first on Il Post.

Celebripost : Dakota Fanning, Katy Perry, quelli di "The Post" e il ritratto dei capelli di Trump, tra chi valeva la pena fotografare al di fuori dei Golden Globe The post Celebripost appeared first on Il Post.

Celebripost : Rod Stewart, Gal Gadot e chi era impegnato a fare gli auguri di buon anno, tra quelli da fotografare in settimana The post Celebripost appeared first on Il Post.

Celebripost : Gli orsi ospiti del Papa, Roger Federer con un quokka e una rappresentanza dei reali britannici, tra quelli che valeva la pena fotografare questa settimana The post Celebripost appeared first on Il Post.

Celebripost : Papa Francesco che soffia le candeline sulla pizza, i Savoia e i soliti di Star Wars, droide compreso, tra quelli che valeva la pena fotografare questa settimana The post Celebripost appeared first on Il Post.

Celebripost : Dwayne Johnson, Diego Maradona, Will Smith e un po' di quelli alle prime di "Star Wars", tra quelli da fotografare in settimana The post Celebripost appeared first on Il Post.

Celebripost : Espressioni di ogni tipo, pizzaioli e pizza napoletani e allenatori vestiti da Zorro, tra chi valeva la pena fotografare in settimana The post Celebripost appeared first on Il Post.