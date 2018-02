Capodimonte | questo museo può essere una rivoluzione

vanityfair

: Il lago di Bolsena è un nostro patrimonio straordinario. Creare una pista ciclabile significa valorizzare e promuov… - panunzi_enrico : Il lago di Bolsena è un nostro patrimonio straordinario. Creare una pista ciclabile significa valorizzare e promuov… - Capodimonte_mus : RT @MuseoCanapa: Il #Carnevale è anche la festa dei più piccoli, per questo vi proponiamo delle maschere da realizzare facilmente anche in… -

(Di venerdì 9 febbraio 2018) «Potrei chiamarlo un segno del destino», dice sorridendo Sylvain Bellenger, uno dei “superdirettori” stranieri a cui la Riforma Franceschini ha aperto le porte dei musei italiani. «Nel 1980 durante una vacanza visitaie rimasi folgorato dalla Crocefissione di Masaccio. Tornato in Francia decisi di cambiare indirizzo di studi, lasciai la Filosofia e mi dedicai completamente alla Storia dell’Arte. Una scelta di cui non mi sono mai pentito». Oggi Sylvain Bellenger è diretto delNazionale die il dipinto di Masaccio è una delle 47.000 opere che da due anni Bellenger amministra con passione e con una ventata di nuove idee. «Quando sono arrivato mi sembrava chenon comparisse fra le cose imperdibili dei turisti che arrivavano a Napoli. Né tantomeno di quella dei residenti che non frequentavano neanche il suo parco». Per arrivare ai risultati odierni ...