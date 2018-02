Calcio | Conte | mai pensato di dimettermi

Chiellini shock : "Guardiola ha rovinato il Calcio. Conte il migliore. E su Bonucci dico questo : Clamorose affermazioni del difensore della Juventus Chiellini che attacca in maniera diretta Guardiola, esalta Conte. E sull'ex compagno di squadra Bonucci… LaPresse/Alfredo Falcone Affermazioni ...

Calciomercato Inter : ipotesi Conte a fine stagione al posto di Spalletti : In questi ultimi giorni sono emersi nuovi particolari riguardo Spalletti. Infatti, il tecnico di Certaldo avrebbe avuto una discussione con alcuni tifosi della Roma. Spalletti ha voluto chiarire la questione, cercando di bloccare qualsiasi polemica. Lui non si è sottratto e a voluto spiegare come sono andati i fatti. Ha ammesso il dialogo avuto nei giorni scorsi con diversi tifosi giallorossi. Ha, però, specificato che lo fa con coloro che ...

Calcio - Costacurta sul nuovo allenatore della Nazionale : “Conte si è auto eliminato - Di Biagio è una possibilità concreta non solo per le amichevoli” : “La disponibilità sul mercato sarà un aspetto fondamentale nella scelta del futuro ct. Conte ad esempio si è auto eliminato dalla panchina della Nazionale, perché ha detto che ancora per 18 mesi vorrebbe fare l’allenatore di club. Lo stesso Mancini è anche lui sotto contratto, quindi non è facile come sembra riuscire ad arrivare a un nome”. Sono queste le parole del neo sub-commissario della Figc, Billy Costacurta, riportate ...

Calcio - Costacurta sul nuovo ct. della Nazionale : “Conte si è auto eliminato - Di Biagio è una possibilità concreta non solo per le amichevoli” : “La disponibilità sul mercato sarà un aspetto fondamentale nella scelta del futuro Ct. Conte ad esempio si è auto eliminato dalla panchina della Nazionale, perché ha detto che ancora per 18 mesi vorrebbe fare l’allenatore di club. Lo stesso Mancini è anche lui sotto contratto, quindi non è facile come sembra riuscire ad arrivare a un nome”. Sono queste le parole del neo sub-commissario della Figc, Billy Costacurta, riportate ...

Calciomercato Inter - Sabatini vuole accontentare Spalletti : nel mirino un centrocampista svincolato : Calciomercato Inter – Rafinha e Lisandro Lopez sono stati gli unici due colpi dell’Inter nel mercato di gennaio appena concluso. Niente Javier Pastore, per il quale Suning non ha dato il consenso a spendere quei 4-5 milioni per il prestito oneroso, e niente Ramires, altro profilo accostato a lungo ai nerazzurri. Il brasiliano aveva tutte le caratteristiche del giocatore chiesto da Spalletti: ovvero un centrocampista fisico. Le poche ...

Calcio - Antonio Conte dice no all’Italia : “Ho un contratto con il Chelsea”. Roberto Mancini in pole position - Fabbricini : “Costacurta ha avviato i contatti” : Antonio Conte non sarà il nuovo CT dell’Italia. Un ritorno sulla panchina azzurra non è nei piani del pugliese che ha così dichiarato durante la conferenza stampa che precede l’incontro nel weekend: “Ho ancora 18 mesi di contratto con il Chelsea e il mio desiderio è quello di rispettarlo. Costacurta è un mio amico, abbiamo giocato insieme nella Nazionale del 1994. Forse si è dimenticato che ho ancora 18 mesi di contratto con il ...

Calcio - Antonio Conte dice no all’Italia : “Ho un contratto con il Chelsea”. Roberto Mancini in pole position - Fabbricini : “Costacurta ha avviato i contatti” : Antonio Conte non sarà il nuovo CT dell’Italia. Un ritorno sulla panchina azzurra non è nei piani del pugliese che ha così dichiarato durante la conferenza stampa che precede l’incontro nel weekend: “Ho ancora 18 mesi di contratto con il Chelsea e il mio desiderio è quello di rispettarlo. Costacurta è un mio amico, abbiamo giocato insieme nella Nazionale del 1994. Forse si è dimenticato che ho ancora 18 mesi di contratto con il ...

Calcio - chi sarà il CT dell’Italia? Billy Costacurta : “Mancini tra i papabili - Conte ha fatto un miracolo agli Europei” : Roberto Fabbricini è il Commissario della FIGC e resterà in carica per i prossimi sei mesi con l’obiettivo di rimettere serenità all’interno di una Federazione in crisi totale dopo la mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali e incapace di eleggere un proprio Presidente. Il segretario del Coni dovrà rimettere ordine e spetterà a lui scegliere il nuovo CT dell’Italia dopo l’esonero di Ventura. Si inizia a parlare ...

Calciomercato Bologna - ecco Romagnoli : «Contento di essere qui» : Bologna - "Contro il Bologna sono state sempre belle partite, combattute sempre sia in Serie B sia in Serie A. Ho un ottimo ricordo di quelle gare " . Così Simone Romagnoli , difensore arrivato in ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Pastore? Non c'è mai stata trattativa col Psg'. Zhang jr contestato : Se n'è parlato per , almeno, più di un mese. Quando mancava un quarto d'ora circa al termine della finestra del mercato di gennaio, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha dato la sua verità:...

Calciomercato - Dzeko al Chelsea? Conte : 'Resterà alla Roma' : "Dzeko è della Roma e penso continuerà ad essere un giocatore della Roma". Con queste parole Antonio Conte mette in maniera forse definitiva la parola fine alla trattativa tra i giallorossi e il ...

Emerson al Chelsea?/ Calciomercato Roma - Conte conferma : Dzeko non verrà : Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma: operazione chiusa, ecco i dettagli. Il terzino sinistro brasiliano pronto a volare a Londra, per giocare alle dipendenze di Antonio Conte(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:56:00 GMT)

Calciomercato Conte : «Dzeko è della Roma e non si muove» : LONDRA - " Dzeko è della Roma e penso continuerà ad essere un giocatore della Roma". Antonio Conte mette la parola fine alla trattativa tra i giallorossi e il Chelsea, mentre si appresta ad accogliere ...

Calciomercato Milan/ News - Sconcerti : a Conte potrebbe interessare il progetto rossonero (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il noto giornalista Mario Sconcerti, ha parlato del futuro della panchina meneghina, facendo il nome di Conte(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:34:00 GMT)