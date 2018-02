Calcio a 5 | Europei 2018 | la Spagna batte il Kazakhstan ai rigori e vola in finale! Super

oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Laha sconfitto ilper 8-6 dopo i calci di rigore (4-4 al termine dei regolamentari, 5-5 dopo i supplementari) e si è così qualificata alla Finale deglidia 5. I Campioni in carica potranno difendere il titolo conquistato due anni fa affrontando il Portogallo di Ricardinho in unasfida: sabato sera andrà in scena la riedizione dell’atto conclusivo del 2010 vinto proprio dalle Furie Rosse che inseguono l’ottavo trionfo della loro storia (negli ultimi 20 anni soltanto l’Italia per due volte e la Russia hanno interrotto il loro dominio). Ilcercherà invece di salire sul terzo gradino del podio (come nell’ultima edizione) sfidando la Russia. Nei tempi regolamentari, conclusi sul 4-4, se ne sono viste davvero di tutti i colori: emozioni a non finire, continui ribaltamenti di fronte, batti e ribatti che hanno ...