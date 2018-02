Calcio a 5 | Europei 2018 | Finale Spagna-Portogallo Quando si gioca? Programma | orario e

Calcio a 5 - Europei 2018 : la Spagna batte il Kazakhstan ai rigori e vola in finale! Super sfida al Portogallo : La Spagna ha sconfitto il Kazakhstan per 8-6 dopo i calci di rigore (4-4 al termine dei regolamentari, 5-5 dopo i supplementari) e si è così qualificata alla Finale degli Europei 2018 di Calcio a 5. I Campioni in carica potranno difendere il titolo conquistato due anni fa affrontando il Portogallo di Ricardinho in una Super sfida: sabato sera andrà in scena la riedizione dell’atto conclusivo del 2010 vinto proprio dalle Furie Rosse che ...

Diretta/ Kazakistan Spagna Calcio a 5 (risultato finale 6-8dcr) streaming video e tv : passa la Spagna! Europei : Diretta Kazakistan Spagna streaming video e tv, orario, risultato live della seconda semifinale degli Europei di calcio a 5 a Lubiana (oggi 8 febbraio).(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:07:00 GMT)

Calcio a 5 - Europei 2018. Russia-Portogallo 2-3 : semifinale rovente! André Coelho giustiziere dei russi tra le polemiche. Lusitani all’ultimo atto : Il Portogallo è la prima finalista degli Europei 2018 di Calcio a 5. Ma la russia protesta per alcune decisioni arbitrali che fanno discutere. Emozioni infinite nella prima semifinale all’Arena Stozice di Lubiana, dove si sfidano due squadre arrivate in fondo con idee di gioco diametralmente opposte ma ugualmente efficaci. Il ct russo Skorovich si affida in partenza al quintetto composto da Zamtaradze, Eder Lima, Robinho, Davydov e ...

Diretta/ Russia Portogallo (risultato live 1-0) Calcio a 5 streaming video e tv : gol di Eder Lima! (Europei) : Diretta Russia Portogallo streaming video e tv, orario, risultato live della prima semifinale degli Europei di Calcio a 5 a Lubiana (oggi 8 febbraio).(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 18:09:00 GMT)

Calcio a 5 - Europei 2018 : le semifinali di oggi - giovedì 8 febbraio - . Programma - orari e tv : Sarà possibile guardare le due semifinali in tv su Fox Sports , canale 204 del palinsesto Sky, ma le partite saranno visibili anche in Diretta Streaming attraverso l'applicazione per smartphone, ...