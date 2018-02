Cagliari | se va via il direttore sportivo | chi arriva al suo posto?

DIRETTA/ Cagliari Milan (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Cagliari Milan info streaming video e tv: per il match alla Sardegna Arena probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Serie A, 21^ giornata)(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:50:00 GMT)

Milan - Borini : "Io via a gennaio? Non c'è motivo. Cagliari - la squadra è pronta" : "Ci avviciniamo alla sfida di Cagliari con grande concentrazione. La squadra sta bene dal punto di vista fisico, ci siamo allenati duramente dopo la sosta. Sono state sedute intense, ma nessuno ha ...

Mogol a Cagliari ospite della Via del Collegio : ...nell'ambito del XIII° Festival La Musica che Gira Intorno organizzato dall'associazione culturale "La via del Collegio" di Cagliari che da anni promuove alcuni dei più importanti spettacoli nazionali,...

Nuovo stadio Cagliari - progettisti al lavoro : al via sopralluoghi e incontri : Prosegue il percorso che dovrebbe portare a breve il Cagliari a poter contare su un Nuovo stadio. Poco prima di Natale sono stati scelti i tre progettisti che accedono alla seconda fase, J+S con One Works, Sportium e Tractebel. I tre studi hanno così iniziato gli incontri con il club che porteranno a delineare nei […] L'articolo Nuovo stadio Cagliari, progettisti al lavoro: al via sopralluoghi e incontri è stato realizzato da Calcio e ...

Rivoluzione Cagliari - i terzini in arrivo sono due : via Van der Wiel - difesa “ricostruita” : Cagliari alle prese con una vera e propria Rivoluzione per ciò che concerne la difesa. La squadra di mister Lopez si sa, ha bisogno di innesti nel pacchetto arretrato, e stamane vi abbiamo parlato del doppio colpo che si profila con Caldirola e Maxi Olivera in procinto di firmare con la squadra sarda. Ma non è tutto, secondo quanto rivelato da GazzaMercato infatti, sarebbe vicinissimo al Cagliari anche l’esterno destro del Benevento ...

Calciomercato Cagliari - Giulini : 'Barella? Via solo per 50 milioni' : Un talento che fa gola alle big della Serie A: Juventus, Roma, Milan e Inter seguono con attenzione Nicolò Barella, centrocampista classe 1997 fresco di rinnovo fino al 2022 con il Cagliari. E che, ...

Cagliari - Cellino : 'Mandai via Allegri per rabbia' : Massimo Cellino , ex presidente del Cagliari , ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport dei due allenatori avuti in rossoblù, Massimiliano Allegri e Diego Lopez , che stasera si affronteranno alla Sardegna Arena. MAX E DIEGO - 'Max lo mandai via per rabbia, perché aveva già la ...

Calciomercato Cagliari - via Van Der Wiel : ecco il sostituto ed altro inserimento per la difesa : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è in piena lotta per raggiungere la salvezza, la squadra di Diego Lopez ha portato al cambio di marcia ed adesso l’obiettivo è provare ad impensierire la Juventus nel difficile match della 20^ giornata del campionato di Serie A. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importanti aggiornamenti. Secondo quanto riporta ...

Juventus e Inter su Barella - il ds del Cagliari svela : “Via a gennaio? Ecco le nostre intenzioni” : Nicolò Barella sarà uno dei giocatori più chiacchierati delle prossime sessioni di mercato. Il centrocampista del Cagliari, classe 1997, ha attirato l’attenzione di numerosi club ma in particolare di Juventus e Inter. Il ds dei sardi, Giovanni Rossi, però, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ci ha tenuto a precisare che a gennaio non si muoverà: “La linea della società è quella di crescere, migliorare e di creare sempre un ...

Le problematiche dell'area mediterranea giovedì a Cagliari al centro del nuovo appuntamento con "La città che viaggia". : ... che parlerà di "Gettare le basi per un progetto a lungo termine" o di Alessandra Marchi del GramsciLab dell'Università di Cagliari che interverrà su "L'arte come resistenza politica. Suggestioni ...

DIRETTA / Cagliari Fiorentina (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Cagliari Fiorentina: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alla Sardegna Arena si gioca il secondo anticipo nella 18^ giornata di Serie A(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 20:13:00 GMT)