Brooklyn Beckham dedica l’ultimo tatuaggio al padre David

Brooklyn Beckham e Chloe Grace Moretz potrebbero essersi fidanzati ufficialmente : Brooklyn Beckham e Chloe Grace Moretz potrebbero aver portato la loro relazione al livello successivo! L’aspirante fotografo e l’attrice sono tornati insieme quest’anno e sarebbero decisi a fare molto sul serio: ti abbiamo già raccontato che si sono scambiati due fedine, l’uno con incisa l’iniziale dell’altro. Ma se inizialmente si pensava si trattasse dell’anello della promessa”, tipico ...

Victoria Beckham : una bottiglia di vino da tremila euro per festeggiare il ritorno di Brooklyn : Se sei all'università e studi fuori sede, probabilmente sarai in procinto di partire per tornare dalla tua famiglia in vista del Natale. Così Brooklyn Beckham, che quest'anno ha iniziato l'università a New York, ha lasciato la Grande Mela per tornare a Londra e passare le Feste con i parenti. Mamma Victoria era così contenta di rivederlo, che ha deciso di ...

Brooklyn Beckham - appassionato di tatuaggi (come papà David) : David Beckham, 42 anni e 47 tatuaggi, qualche anno fa aveva espresso un desiderio: «Non voglio i miei figli tatuati». Ma il suo «consiglio» non è stato rispettato, almeno per quel che riguarda il primogenito. Brooklyn appena superata la fatidica soglia dei «18» ha iniziato a dipingere il suo corpo. https://www.instagram.com/p/BcppGPWjkWA/?taken-by=BrooklynBeckham Con buona pace dell’ex calciatore, per cui può valere la famosa strofa di De ...

Chloë Grace Moretz conferma il ritorno di fiamma con Brooklyn Beckham : Ad un anno dal rumoroso addio, Chloë Grace Moretz ha confermato il ritrovato amore con Brooklyn Beckham. L'attrice di Kick-Ass, 20 anni all'anagrafe, ne ha per la prima volta parlato nel corso di un'intervista con la rivista australiana Stellar. 'Ho passato un anno molto difficile e non ho intenzione di nasconderlo. Ho dovuto affrontare questo nuovo livello di celebrità proprio mentre stavo maturando e stavo uscendo da una relazione, e tutto ...