Brexit | Barnier | transizione soft non è per nulla scontata

Brexit - Barnier - UE - attacca Londra : transizione soft non è scontata : Affondo dell'Unione Europea sul capitolo Brexit. Il capo negoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, non ha usato mezzi termini oggi per far capire a Londra che l'accordo su una ...

Brexit - negoziatore Ue Barnier a Londra : colloqui con May e Davis : Il negoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, sarà ricevuto oggi a Londra dalla sua controparte David Davis e dal primo ministro britannico Theresa May. E' la prima volta che i due ...

Brexit - entra nel vivo la fase due. Barnier : non sarà transizione "à la carte" : (Teleborsa) - entra nel vivo la cosiddetta "fase due" della Brexit dopo il via libera del Consiglio europeo dello scorso 15 dicembre. La Commissione europea ha inviato al Consiglio la raccomandazione ...

Brexit : Barnier - fine transizione il 31 dicembre 2020 : Per l'Ue la fine del periodo di transizione della Brexit dovrà essere "il 31 dicembre 2020, in linea con la fine naturale" del bilancio Ue 2014-2020. Lo ha affermato il capo negoziatore Ue Michel ...

Barnier : «Sulla Brexit Londra deve accettare le condizioni della Ue» : Le condizioni per accedere al mercato unico non sono negoziabili. E al di là del modello norvegese, che prevede l?applicazione delle norme Ue più importanti (le 4 libertà...

Brexit - Barnier : garanzie per i cittadini : 12.40 La dichiarazione congiunta tra Regno Unito e Ue contiene "garanzie concrete per i cittadini" da entrambi i lati della Manica. Lo afferma il capo negoziatore Ue Barnier.Tutte le persone arrivate nel Regno Unito o nell'Unione europea prima della Brexit potranno continuare a lavorare o studiare.Saranno conservati i diritti alle prestazioni sociali. Resta il diritto alla riunificazione familiare. L'accordo sulla Brexit "è una buona notizia ...