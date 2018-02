Borsa | Europa chiude in calo | Parigi -1 | 4%

Borsa : Milano regina Europa con Fca e Tim : ANSA, - Milano , 7 FEB - Dopo il brusco calo del 2% di ieri, la Borsa di Milano chiude con un balzo in positivo del +2,86%. La piazza migliore in un' Europa contagiata dalla volatilità innescata dagli ...

Borsa : Europa - Parigi +0 - 9% in apertura : ANSA, - MILANO, 7 FEB - Avvio di seduta positivo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,9% a 5.208 punti, Francoforte lo 0,69% a 12.478 punti e Londra lo 0,7% a 7.190 punti.

Borsa : Europa chiude in netto calo : ANSA, - MILANO, 6 FEB - Le Borse europee chiudono in netto calo , dopo il tonfo ieri a Wall Street, il contagio dei mercati asiatici e la forte volatilità vista anche oggi Oltreoceano. Londra chiude ...

Borsa : Europa limita al 2% le perdite a meta' seduta - a Milano corre Intesa : ... pur sposando un atteggiamento prudente e scaricando in parte i portafogli, rimangono positivi, dal momento che il quadro macroeconomico mondiale continua a volgere al sereno, con l'economia vista in ...

Borsa : Europa scivola con fiducia manager - futures in rosso :