Borsa | Wall Street rimbalza dopo tonfo

Borsa : Asia a picco con Wall Street : ANSA, - MILANO, 9 FEB - Borse Asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli ...

Borsa : Asia a picco con Wall Street - Shanghai -4% : Torna la paura sui mercati, giovedì nero per Borse - Torna la volatilità e, soprattutto, le vendite sui mercati di tutto il mondo: ieri male le Borse europee con Francoforte, Milano e Madrid ...

Borsa : Asia a picco con Wall Street - Shanghai -5% : Borse Asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi con Shanghai che ...

Borsa di Tokyo in retromarcia su tonfo Wall Street : Tokyo chiude la giornata al ribasso , con l'indice Nikkei che ha perso il 2,32% finendo a 21.382 punti. Il più ampio paniere Topix scivola dell'1,91% a 1.731 punti. A scatenare le vendite sui mercati ...

Borsa : Wall Street apre in calo - Dj -0 - 5% : ANSA, - NEW YORK, 7 FEB - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,51% a 24.802,48 punti, il Nasdaq cede lo 0,21% a 7.096,91 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno ...

Wall Street - cosa è successo davvero il giorno in cui è crollata la Borsa americana : Ed e' innegabile che, essendo la Borsa e l'economia il dominio delle aspettative, sia il mondo delle imprese, sia gli operatori finanziari, sia gli investitori, sia le famiglie consumatrici hanno ...

Borsa : Wall Street gira in positivo - Dj +1 - 45% : Dopo un avvio di seduta in profondo rosso, Wall Street azzera le perdite in pochi minuti e gira in positivo. Il Dow Jones che era arrivato a perdere oltre il 2%, lasciando sul campo 500 punti, sale ...

Wall Street crolla - paura in Borsa. Milano riduce le perdite : Rischio inflazione e il timore di una crescita dei tassi di interesse dietro la picchiata di New York. Mercati asiatici in forte calo. Milano: cede in apertura -3,6%. Giù anche Parigi, Londra e ...

Borsa - listini europei in calo dopo lo scivolone di Wall Street e i ribassi dei mercati asiatici : Borse europee tutte in calo, in apertura, sulla scia del lunedì nero dei listini Usa. Che nella notte italiana ha scatenato forti vendite sulle piazze asiatiche, con Tokyo giù del 4,73%, Shanghai del 3,4% e Hong Kong del 4,55 per cento. Gli analisti attribuiscono la correzione di rotta dei mercati statunitensi, positivi da mesi, ai dati sull’aumento dei salari, che sono cresciuti al tasso più rapido dal 2009. Questo fa ritenere che la Fed ...

