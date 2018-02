Borsa | nuovo tonfo per Milano

Borsa : Europa parte in rialzo in scia a record di WS - a Milano vola di nuovo Fca : ... dopo la pubblicazione delle minute della Banca centrale europea, nelle quali e' indicato che l'istituto potrebbe cambiare guidances in questi primi mesi del 2018 se l'economia europea continuera' a ...

Borsa - Cucinelli nuovo Paperone 1 - 4 miliardi di euro di patrimonio Il cachemire è l'Eldorado del 2018 : Brunello Cucinelli limita il calo a meno del 3% dopo che l’imprenditore umbro ha ridotto dal 57% al 51% la sua partecipazione cedendo 4,08 milioni di azioni a 26 euro l’uno (con uno sconto del 10% dal prezzo di chiusura di ieri), incassando 106 milioni. Soldi che come i proventi di precedenti collocamenti serviranno all’imprenditore umbro e alla sua fondazione per proseguire nel loro impegno a favore del territorio. Chi ha creduto nel piccolo ...

Fca : nuovo massimo in Borsa a 18 - 86 euro : MILANO, 9 GEN - nuovo massimo in Piazza Affari per Fca che, dopo un congelamento nel corso per eccesso di rialzo, ha chiuso con un progresso del 4,24% a 18,86 euro. Sempre brillanti gli scambi, che ...

Fca sempre sugli scudi : chiude in Borsa sopra 18 euro (+1%) dopo aver fatto il nuovo record : TORINO - Per Fca un'altra giornata sugli scudi. L'azione chiude in Borsa sopra i 18 euro, con un +1,06%, dopo avere toccato il nuovo record a 18,48 euro. Un'altra giornata positiva per...

Borsa - Fca e Mediaset di nuovo alla ribalta : BREXIT, MISSIONE DEL MEF A LONDRA Il Financial Times ha reso noto che la prossima settimana prenderà il via una missione a Londra del ministero dell'Economia, capitanata dal capo segreteria del Mef, ...

Fca prosegue la corsa in Borsa - nuovo record : MILANO - Fca ancora in rialzo: dopo la volata di oltre l'8% messa a punto la vigilia , i titoli della casa auto segnano ancora +6,35% a 17,92 euro, nuovo massimo storico. Da inizio anno le quotazioni ...

Gruppo FCA - Nuovo record in Borsa - il titolo prosegue la corsa : Il Gruppo FCA ha fatto segnare un Nuovo primato a Piazza Affari. Il titolo del costruttore ha guadagnato il 3%, salendo per la prima volta al di sopra dei 17 euro. Continua così il trend positivo delle scorse settimane, che ieri aveva portato le azioni del Gruppo a 16,8 euro grazie a un rialzo dell'8,3% dopo un 2017 da record. Parte del merito dei successi in Borsa è da attribuire al marchio Alfa Romeo che lo scorso anno ha stabilito un Nuovo ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - in Borsa chiude a +2 - 96%. Bariatti nuovo Presidente (oggi - 18 dicembre) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps, in Borsa chiude sopra quota 3,8 euro. Stefania Bariatti è il nuovo Presidente della banca. Ultime notizie live di oggi 18 dicembre 2017(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 17:31:00 GMT)

Borsa Italiana (SeDeX) : Vontobel - nuovo Tracker Certificate per cavalcare la rivoluzione delle batterie al litio : Ancora novità per gli investitori italiani nel mondo dei Certificati d'investimento in arrivo sul SeDeX di Borsa Italiana. Vontobel Certificati introduce oggi un nuovo Tracker Certificate che offre la possibilità di cavalcare la rivoluzione delle ...