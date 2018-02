Borsa | Milano riduce calo | -0 | 4%

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 58% : ANSA, - Milano , 9 FEB - Avvio leggermente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,58%, l'Ftse All-Share un calo dello 0,57%. Tutte le notizie di Breaking News

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 48% - : ANSA, - Milano , 8 FEB - Piazza Affari apre in calo . Il primo Ftse Mib segna un ribasso dello 0,48%, a quota 22.875 punti.

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 48% - : ANSA, - Milano , 8 FEB - Piazza Affari apre in calo . Il primo Ftse Mib segna un ribasso dello 0,48%, a quota 22.875 punti. 8 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa - Milano apre in ribasso : Ftse Mib perde lo 0 - 50% : Apertura in moderato ribasso per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib perde lo 0,50% a 22.870,54 punti e il Ftse All Share arretra dello 0,43% a 25.188,10 punti.