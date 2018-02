Borsa di Tokyo in forte calo | Nikkei perde 2 | 32%

Tokyo - Borsa in rosso : Nikkei -3% : 1.57 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi nell'ultima seduta della settimana in forte calo, seguendo il nuovo tonfo a Wall Street, con gli investitori che anticipano tassi di interessi in aumento negli Usa per via della pressioni inflative. In apertura di contrattazioni l'indice Nikkei cede il 3% Sul mercato valutario lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro un livello di 108,50, e anche l'euro perde quota sulla divisa giapponese a 133,10.

La Borsa di Tokyo chiude in deciso rialzo : Teleborsa, - Seduta positiva per la borsa di Tokyo , che rimbalza dopo le recenti perdite sul tonfo di Wall Street. L'indice Nikkei ha terminato gli scambi con un +1,13% fermandosi a quota 21.890 ...

Tokyo - la Borsa apre in lieve rialzo : Nikkei +0 - 31% : La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo. A inizio contrattazioni, il Nikkei fa segnare un lieve guadagno dello 0,31%, a quota 21.712 punti. Sul mercato valutario il dollaro recupera terreno ...

Tokyo - Borsa apre positiva : Nikkei +0 - 31% : 2.09 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo, mentre continua la volatilità a Wall Street con i rendimenti delle obbligazioni decennali Usa nuovamente sui massimi in 4 anni. Il Nikkei fa segnare un lieve guadagno dello 0,31%, a quota 21.712,47, aggiungendo 68 punti. Sul mercato valutario il dollaro recupera terreno sullo yen a un livello di 109,20, mentre l'euro perde quota sulla divisa giapponese a 133,90.

Borsa : Asia tenta rimbalzo - Tokyo +0 - 16% : ANSA, - MILANO, 7 FEB - Hanno tentato il rimbalzo le Borse di Asia e Pacifico sulla scia di Wall Street, riuscendoci solo parzialmente. Positive Tokyo , 0,16%, , Taiwan , +1,42%, e Sidney , +0,75%, , ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo a +1 - 83% : ... in scia alla parziale risalita degli indici azionari statunitensi e le rassicurazioni sullo stato di salute dell'economia Usa. Il Nikkei avanza dell'1,83%, assestandosi a quota 22.005,09, ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo a +1 - 83% : 02.30 La Borsa di Tokyo apre la seduta evidenziando un consistente recupero dopo il crollo registrato ieri, in scia alla parziale risalita degli indici azionari statunitensi e le rassicurazioni sullo stato di salute dell'economia Usa. Il Nikkei avanza dell'1,83%, assestandosi a quota 22.005,09, guadagnando 394punti, rispetto agli oltre 1.100 persi nella precedente sessione. Sul fronte valutario lo yen torna a stabilizzarsi sul dollaro a quota ...

La Borsa di Tokyo a picco - -4 - 73% - dopo il tonfo di Wall Stret : Roma, 6 feb. , askanews, La Borsa di Tokyo ha chiuso in profondo rosso sulla scia della caduta di Wall Street. Il Nikkei dei 225 titoli guida, al termine delle contrattazioni, ha lasciato sul terreno ...