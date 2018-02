Bitcoin e criptovalute negli atenei Usa | Francia e Germania lanciano l' allarme

Criptovalute : Bitcoin e Ripple tentano il rimbalzo dopo la paura : rimbalzo la parola d'ordine per le più importanti Criptovalute, come Bitcoin e Ripple. Le valute digitali, trascinate dalla criptomoneta regina, stanno cercando di reagire al crollo di ieri, proseguito anche nella prima parte di oggi. Nelle prime ore della giornata odierna, Bitcoin era sceso ancora, arrivando a sprofondare sotto quota 6.000 dollari. In questi minuti, invece, il trend è mutato, facendo recuperare parte del valore andato perso ...

Continua Il Calo Di Bitcoin E Delle Altre Criptovalute : E’ La Fine? : Bitcoin, la caduta Continua: scende sotto 7mila dollari per colpa dei timori di una regolamentazione e in seguito alle ultime mosse degli istituti di credito. Bitcoin e Criptovalute prosegue il crollo a Febbraio 2018 Sono giorni di grande apprensione questi nel mondo Delle Criptovalute. Tutti quelli che qualche mese fa hanno investito in Bitcoin e simili, infatti, […]

Bitcoin/ Mario Draghi stronca le criptovalute : 'Asset ad alto rischio speculativo' : BITCOIN: Mario Draghi, presidente della BCE, si pronuncia negativamente sul mercato delle criptovalute, definendolo un asset ad alto rischio, oltre ch

Bitcoin/ Mario Draghi stronca le criptovalute : "Asset ad alto rischio speculativo" : BITCOIN: Mario Draghi, presidente della BCE, si pronuncia negativamente sul mercato delle criptovalute, definendolo un asset ad alto rischio, oltre che un settore non regolamentato.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:10:00 GMT)

Draghi lancia l'allarme sui rischi delle criptovalute. Bitcoin a picco : Teleborsa, - Il Presidente della BCE Mario Draghi lancia un avvertimento alle banche sulle criptovalute , sottolineando che si tratta di un investimento "ad alto rischio" e "non regolamentato" . ...

Bitcoin - il ribasso non si ferma più. Lloyds vieta l'acquisto di criptovalute con carte : La corsa al ribasso del Bitcoin, dopo i rialzi stellari delle settimane scorse, non si ferma: la criptovaluta arriva a perdere il 15% scendendo per la prima volta da novembre sotto i 7.000 dollari, a ...

Bitcoin crolla del 15% - criptovalute in caduta libera. La Sec valuta nuove regole : Il Bitcoin continua la sua corsa al ribasso e cala del 15% a 7.274 dollari. Pesanti anche le altre criptovalute, con il Ripple che arretra del 13% a 70 centesimi arrivando a perdere il 79% rispetto al ...

Bitcoin : Sec aperta a esplorare regole per criptovalute : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Lloyds vieta l'acquisto di criptovalute con carte. Bitcoin & co. a picco : Teleborsa, - Non si arresta la discesa del Bitcoin e delle altre principali criptovalute, fino a qualche tempo fa protagoniste di veri e propri rally. Secondo la piattaforma Coindesk il Bitcoin è ...

Lloyds vieta l'acquisto di criptovalute con carte. Bitcoin & co. a picco : Non si arresta la discesa del Bitcoin e delle altre principali criptovalute, fino a qualche tempo fa protagoniste di veri e propri rally. Secondo la piattaforma Coindesk il Bitcoin è sceso sotto la ...

Non solo Bitcoin : il mese nero delle criptovalute alternative : È un 2018 iniziato all'insegna del buio per il mondo delle criptovalute. Il crollo che sta caratterizzando l'andamento di Bitcoin ha coinvolto indistintamente un po' tutte le altre monete virtuali. Vediamo come sono andate le sei più significative...

Bitcoin in difficoltà ma i big puntano sul settore delle criptovalute : Il mondo delle criptovalute è salito su un’altalena mediatica. A trascinarlo il Bitcoin. Il trader e più in generale la

Criptovalute in caduta libera. Bitcoin perde oltre 10% : Le Criptovalute continuano a scendere, a conferma della disaffezione degli operatori, emersa da qualche tempo anche in risposta all'irrigidimento della regolamentazione in vari Paesi del mondo

Criptovalute in caduta libera. Bitcoin perde oltre 10% : Teleborsa, - Le Criptovalute continuano a scendere , a conferma della disaffezione degli operatori, emersa da qualche tempo anche in risposta all'irrigidimento della regolamentazione in vari Paesi del ...