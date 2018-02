Bisceglie-Lecce 1-2 Torromino e Saraniti firmano il successo giallorosso

Serie C - Torromino-Saraniti : il Lecce capolista espugna Bisceglie : Bisceglie - Fabio Liverani aveva chiesto al suo Lecce di fare attenzione alla trappola Bisceglie. Squadra avvisata, mezza salvata: perché i giallorossi portano casa tre punti d'oro nel derby pugliese ...

Il Lecce vince anche sul campo del Bisceglie : per la promozione è solo questione di tempo… : 1/10 Donato Fasano/LaPresse ...

Bisceglie-Lecce : 0-0 - intervallo - : La cronaca Al 18 Giron carica il sinistro, Perucchini deve respingere. Al 20 ci prova Ayina, il suo tiro è bloccato a terra da Perucchini. Al 22 Mancosu si procura un calcio piazzato. Per l'...

Lega Pro : "Su Bisceglie-Lecce agito in sinergia con istituzioni" : "Le vicende e le dichiarazioni succedutesi in questi giorni con riferimento alla gara Bisceglie-Lecce che si disputerà questa sera a Bisceglie, con il divieto per i tifosi ospiti, necessitano di ...

Serie C - a Bisceglie bella risposta salentina : il numero dei tifosi del Lecce Video : Nel prossimo turno di #Serie C sono previsti diversi incontri interessanti. Le attenzioni degli sportivi che seguono il Girone C sono soprattutto rivolte al big-match di Catania, dove i padroni di casa affronteranno un Cosenza in grande forma. Quella calabrese, attualmente, è una delle squadre più in forma della Serie C, con ben 11 punti conquistati nelle ultime 5 gare 3 vittorie e 2 pareggi. Il Catania provera' a vincere per continuare a tenere ...