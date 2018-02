Bernardeschi-Higuain | colpo 0-2 al Franchi | Juve di nuovo prima

Fiorentina-Juventus 0-2. Bernardeschi apre la pratica - Higuain la chiude : Colpo dei bianconeri al Franchi: ottavo successo di fila in campionato e vetta della classifica riagguantata in attesa del Napoli. Decisivi Bernardeschi, fischiato per tutta la gara dal pubblico viola,...

La Juventus passa a Firenze : 0-2 siglato Bernardeschi-Higuain e primo posto : Una Juventus non bella ma solida e un po' fortunata espugna per 2-0 il campo della Fiorentina e dà l'ennesimo grande segnale al Napoli che dovrà sudarsi la conquista dello Scudetto. I gol che hanno risolto la partita sono stati siglati, nel secondo tempo, dal grande ex Bernaredeschi su punizione e Higuain nel finale di partita. La squadra di casa si è lamentata e non poco per la decisione di Guida, al 18 del primo tempo, di revocare il ...

Fiorentina-Juventus 0-2 : Bernardeschi e Higuain puniscono i viola : La squadra di Pioli controlla, si vede annullare un rigore dalla Var e colpisce un palo con Gil Dias. Nella ripresa, la punizione dell’ex (che esulta) e la ripartenza del Pipita

Fiorentina-Juventus 0-2 : Bernardeschi e Higuain fanno volare i bianconeri in testa alla Serie A : La Juventus ha sconfitto la Fiorentina per 2-0 nell’anticipo della 24^ giornata della Serie A di calcio e si è portata in testa alla classifica del campionato: i bianconeri hanno espugnato l’Artemio Franchi con una prova di grande sostanza e ora hanno due punti di vantaggio sul Napoli che domani sera dovrà rispondere nel durissimo match contro la Lazio. I ragazzi di Max Allegri hanno ottenuto un successo di vitale importanza contro ...

Allegri: Higuain può migliorare, Bernardeschi stringa i denti Allegri deve sciogliere i dubbi di formazione per la gara interna con il Sassuolo e aggiornare sulle condizioni di Douglas Costa e Bernardeschi.

Juventus - Bernardeschi : 'Ho conosciuto un altro Higuain' : TORINO - Per lo scudetto 2018 'per adesso è una corsa a due, tra noi e il Napoli, ma il calcio è strano e il campionato è ancora lungo, vedremo più avanti' . Così a Sky Sport24 Federico Bernardeschi , ...

Bernardeschi : “vi racconto il passaggio dalla Fiorentina alla Juve” - lo scarso utilizzo e su Higuain… : “Sto bene e anche la squadra sta bene, sono stati tre giorni molto intensi, abbiamo lavorato tanto e stiamo cercando di recuperare la forma per farci trovare pronti lunedi’”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport 24, il centrocampista offensivo della Juventus, Federico Bernardeschi, in vista del match contro il Genoa, il primo dopo la sosta invernale. Primi mesi in bianconero per l’ex Fiorentina che si sta ritagliando ...