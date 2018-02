Barbara D' Urso irrompe a Sanremo | Nino Frassica | battutaccia su Carmelita davanti all' ex

Memo Remigi e Barbara d'Urso/ Video - Nino Frassica scherza sulla tv del dolore : la reazione del paroliere : Memo Remigi e Barbara d'Urso, Nino Frassica al Festival di Sanremo: "Visto che non sei morto ora andrai a fare cinquanta puntate di Domenica Live". Simpatico siparietto con retroscena.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 12:47:00 GMT)

Barbara d’Urso nominata a Sanremo : Memo Remigi è il suo ex fidanzato : Nino Frassica ha nominato Barbara d’Urso a Sanremo davanti al suo ex fidanzato Memo Remigi Barbara d’Urso a Sanremo 2018. La conduttrice Mediaset è stata nominata da Nino Frassica durante il suo sketch della terza serata della kermesse. Una menzione che ha infiammato i social network, e in particolare Twitter, dove i telespettatori sono rimasti […] L'articolo Barbara d’Urso nominata a Sanremo: Memo Remigi è il suo ex ...

La signora della “pelliccetta scagnata”/ Video - Rosanna Magliulo torna da Barbara d'Urso (Pomeriggio 5) : La signora della “pelliccetta scagnata” a Pomeriggio 5: Video. Rosanna Magliulo torna da Barbara d'Urso: eventi e ospitate dopo essere diventata una star del web.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 17:27:00 GMT)

Barbara d'Urso e l'amore segreto dopo la tv : "Notti scatenate nelle balere..." : MILANO ? Nonostante i numerosi impegni in tv, Barbara D?urso non rinuncia alla vita notturna e al divertimento. Buongiorno! Ieri Pomeriggio5 ha superato i 3...

Barbara D'Urso ospiterà Paolo Gentiloni : al premier lo ha chiesto Matteo Renzi - 'dobbiamo cambiare passo' : Matteo Renzi deve 'cambiare verso' alla campagna elettorale. Già, perché i sondaggi danno il Pd indietrissimo, fuori dai giochi, sostanzialmente spacciato. E per cambiare passo, rivela il Corriere ...

Sanremo - frecciatina de Il Volo a Barbara D'Urso? Quelle parole vengono notate dal pubblico : FUNWEEK - I ragazzi de Il Volo si dimenticano di Barbara D'Urso? Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto rilasciano un'intervista all'inviata de La Vita in diretta, ma gli scappa una frase ...

Matteo Gentili - ex fidanzato di Paola Di Benedetto / La sua verità da Barbara d’Urso (Pomeriggio 5) : Matteo Gentili, l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto ospite in diretta da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5; il calciatore racconterà la sua verità sulla relazione con la naufraga.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:30:00 GMT)

La vita in diretta : Il Volo lancia una frecciata a Barbara d’Urso? : Il Volo lancia una frecciata a Barbara d’Urso? Cos’è successo a La vita in diretta Non si fa altro che parlare del Festival di Sanremo, giustamente. Ieri Claudio Baglioni ha fatto inaugurare la 68esima edizione a Fiorello che ha fatto impennare la curva dello share. Merito della sua comicità che da sempre sa divertire il pubblico italiano. Questa sera però Fiorello non ci sarà, l’effetto sorpresa sarà svanito, e Baglioni ...

Barbara D’Urso riceve la cittadinanza onoraria dal paese della mamma : “Sono orgogliosa”: Barbara D’Urso ha commentato così ieri in diretta a “Pomeriggio 5” la notizia di aver ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte. La conduttrice è apparsa emozionata ancor più perché si tratta della cittadina in cui è nata la mamma, che ha perso quando aveva soltanto undici anni. Durante la trasmissione ha letto la lettera dell’amministrazione ...

L'isola dei famosi - Francesco Monte contro Barbara D'Urso? Il duro messaggio Video : #Francesco Monte rompe il muro del silenzio dopo lo scandalo droga alL'isola dei famosi 2018 [Video]e dopo che ieri sera nel corso della terza puntata in diretta del reality show Mediaset abbiamo scoperto che il giovane concorrente ha scelto di abbandonare definitivamente il cast del reality show e di tornare in Italia, dove avrebbe affrontato la questione nelle opportune sedi legali davanti al suo avvocato. La verita' di Francesco Monte dopo ...

Ospizio abusivo a Ferrara - bagarre a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso all'ospite : 'Non abbandonare i tuoi genitori anziani' : 'Pensavo che i miei genitori vivessero con una badante, invece vivevano con due badanti e altri dieci anziani non autosufficienti, la loro casa era diventata un Ospizio abusivo'. Sono le parole di ...

Barbara D'Urso - la sua mano su Sanremo. Claudio Baglioni vuole essere come lei? : L'ombra di Barbara D'Urso si allunga sul Festival di Sanremo. O meglio, le luci alla Barbara D'Urso. Già, perché come rivlea Dagospia direttamente dal backstage della kermesse, gira voce che durante ...