Attack on Titan 2 | il nuovo trailer si concentra sulle funzionalità del multiplayer

KOEI TECMO svela le Limited - Steelbook e Digital Deluxe Edition di Attack on Titan 2 : KOEI TECMO è lieta di svelare tutti i contenuti bonus aggiuntivi che saranno inclusi nelle edizioni da collezione di Attack on Titan 2, sia in formato fisico che Digitale. Attack on Titan 2: Le edizioni da collezione Oltre le versioni Limited e Deluxe, sarà disponibile presso ShopTo.net, un’edizione Steallbook da collezione. Questa versione in edizione limitata regalerà ai fan anche dei costumi per i ...

Il nuovo trailer di Attack on Titan 2 ci mostra la vita nelle città : Koei Tecmo continua a condividere materiale dedicato al suo Attack on Titan 2. Dopo il gameplay trailer per la versione Nintendo Switch, ecco che la compagnia pubblica un nuovo video.Come segnala Dualshockers, il nuovo trailer è incentrato sulla vita nelle città e la "quotidianità". Infatti, all'interno di Attack on Titan 2 i giocatori non saranno solamente impegnati in battaglie contro i Titani, ma si ritroveranno a vivere tra le ultime mura ...

Attack On Titan 2 : possiamo vedere il gameplay trailer per Nintendo Switch : Manca sempre meno all'arrivo di Attack on Titan 2 su Nintendo Switch.Il gioco, riporta MyNintendonews, approderà sulla console ibrida della grande N il 20 marzo, e per celebrare l'occasione Koei Tecmo ha rilasciato un nuovo gameplay trailer dedicato ai possessori di Switch.Attack on Titan 2 è in sviluppo presso Koei Techmo e Omega Force e verrà lanciato per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, mentre solamente in Giappone anche per PS Vita.Read ...

Attack on Titan 2 : pubblicate oggi nuove informazioni sul titolo action : KOEI TECMO Europe ha pubblicato oggi delle nuove informazioni in merito all'imminente titolo action game A.O.T. 2; inserendo dettagli sulla creazione dei personaggi e sulle caratteristiche intricate di Town Life. Gli sviluppatori hanno anche confermato molti più personaggi giocabili come parte di un'estesa line up in arrivo per PlayStation®4, Xbox One della Microsoft, Nintendo Switch™, e in forma digitale su Windows per PC su Steam® il 20 ...

Attack on Titan 2 : ecco quando sarà disponibile in Europa : Poco tempo fa Koei Tecmo ci ha presentato le nuove caratteristiche di Attack on Titan 2, il titolo in uscita per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.Il gioco fino ad ora era programmato in uscita nel mese di marzo del prossimo anno, oggi, grazie alla segnalazione di DSOGaming, scopriamo che Attack on Titan 2 arriverà in Europa il 20 marzo 2018.Qui di seguito potete dare uno sguardo al nuovo trailer, condiviso per l'occasione, dedicato ...