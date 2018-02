Atletica | World Indoor Tour 2018 | Kuchina e Dibba vincono agevolmente a Madrid | Pichardo

Atletica - World Indoor Tour 2018 – Si riparte da Dusseldorf : Holdzeppe e tanti campioni si danno battaglia : Dopo la prima tappa disputata sabato a Karlsruhe, il World Indoor Tour di Atletica leggera torna con il secondo appuntamento a Dusseldorf . Si rimane in terra tedesca per una serata ricca di spunti a meno di un mese dai Mondiali al coperto che si disputeranno a Birmingham dal 1° al 4 marzo. tanti big in pedana. Nel salto con l’asta rivedremo Raphael Holzdeppe che sabato ha battuto Renaud Lavillenie e che questa volta fronteggerà il Campione ...

Atletica - World Indoor Tour 2018 – Si incomincia a Karlsrube. Occhi su Dibaba e Lavillenie - Italia con Howe e Trost : Sabato 3 febbraio incomincia la stagione della grande Atletica leggera con la prima tappa del World Indoor Tour , competizione su sei tappe che ricalca la Diamond League estiva. Si gareggia al coperto in vista dei Mondiali Indoor che si disputeranno a inizio marzo a Birmingham. Primo appuntamento a Karlsruhe (Germania) con tantissimi big impegnati in pista tra cui spicca Genzebe Dibaba che proprio in questa località firmò il suo record mondiale ...

Atletica - World Indoor Tour 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv di tutte le tappe : La grande Atletica leggera è pronta per tornare, la stagione al coperto sta per entrare nel vivo e la IAAF ha deciso di organizzare nuovamente il World Indoor Tour, un circuito sulla falsa riga della Diamond League che siamo abituati a vedere in estate. In avvicinamento al Mondiale, in Programma a Birmingham dal 1 al 4 marzo, i grandi campioni si potranno cimentare in sei tappe in giro per il Pianeta: si comincerà sabato 3 febbraio da Karslruhe, ...