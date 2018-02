Atleti russi estromessi dai Giochi olimpici di Pyeongchang

Corea - Olimpiadi : fuori 45 Atleti russi : 4.44 Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) ha respinto il ricorso di 45 atleti e due allenatori russi contro la decisione del Cio di estrometterli dai Giochi olimpici di Pyeongchang. Lo ha annunciato il segretario generale del Tribunale arbitrale Matthieu Reeb, in una conferenza stampa al Media press centre di Pyeongchang.Gli atleti erano stati esclusi a seguito del loro coinvolgimento nello scandalo nazionale del doping.Secondo i ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : si parte col team event - Atleti russi favoriti : Il team event di Pattinaggio di figura avrà iniziò già venerdì, nella mattinata sudcoreana (in Italia saranno le due di notte), ancor prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. La prova proseguirà poi domenica e lunedì, con l’assegnazione delle medaglie. Introdotta nel programma a cinque cerchi quattro anni fa, la prova a squadre vide in quell’occasione la vittoria dei padroni di casa ...

Giochi Olimpici del 2018 - 32 Atleti russi ricorrono al Tas : Trentadue atleti russi hanno intrapreso un'iniziativa legale contro il Comitato Olimpico Internazionale , CIO, presso il Tribunale Amministrativo Sportivo , TAS, chiedendo l'annullamento della ...

Doping - Atleti russi : 'Discriminati a causa della nostra nazionalità' : ROMA - Trentadue atleti russi hanno intrapreso un'iniziativa legale contro il Comitato Olimpico Internazionale , CIO, presso il Tribunale Amministrativo Sportivo , TAS, chiedendo l'annullamento della ...

32 Atleti russi hanno presentato un ricorso contro la loro esclusione dalle Olimpiadi invernali di Pyeongchang : A tre giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, trentadue atleti russi hanno presentato un ricorso contro la loro esclusione dal torneo olimpico stabilita dal CIO in seguito allo scandalo doping della Nazionale russa ai Giochi di Sochi del 2014. Alcuni di The post 32 atleti russi hanno presentato un ricorso contro la loro esclusione dalle Olimpiadi invernali di Pyeongchang appeared first on Il Post.

Olimpiadi : no del Cio ai 15 Atleti russi abilitati dal Tas : A meno quattro giorni dall'inizio dei Giochi in Corea del sud, il Comitato Olimpico nega la loro presenza sotto la bandiera della russia. Una delegazione della Corea del Nord parteciperà alla ...

Olimpiadi - Atleti tedeschi criticano l'ammissione dei russi a Pyeongchang - : "Mi disgusta il fatto che ci sia coinvolta tanta politica", ha detto il pattinatore tedesco Moritz Gaisreiter. Secondo lo sciatore Lucas Bøgle, la squalifica totale della nazionale russa dai ...

Cio : Bach vuole riforma del Tas dopo decisione su Atleti russi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Olimpiadi invernali : il destino dei 28 Atleti russi nelle mani del CIO : Torna a riunirsi il Comitato Olimpico Internazionale , CIO, due giorni dopo la decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport di annullare la radiazione dai giochi invernali

Atleti russi graziati - Putin : 'Giustizia è fatta'. Ma il Cio frena sulle Olimpiadi... : Il Tas, il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna, ha revocato la squalifica a vita a 28 dei 43 Atleti della russia sospesi per doping:

Tas revoca squalifica a 28 Atleti russi : prove insufficienti : La sentenza del tribunale arbitrale dello sport di Losanna, potrebbe riaprire le porte per l'ammissione ai prossimi giochi olimpici in Corea del Sud. Ma i tempi sono strettissimi, le gare cominciano il 9 febbraio ed occorre il via libera del ...

Olimpiadi - 28 Atleti russi riabilitati - Putin "molto lieto" : Mosca, 1 feb. , askanews, - Vladimir Putin è stato "molto lieto" di apprendere che il Tribunale di Arbitrato per lo Sport ha deciso di revocare il bando a vita per 28 dei 43 sportivi russi accusati di doping alle Olimpiadi invernali di Sochi del 2014, uno sviluppo che apre la porta alla loro partecipazione ai ...

Doping : il Tas revoca la squalifica a vita per 28 Atleti russi. I “graziati” tornano in corsa per PyeongChang? : Si infittisce sempre di più il caso di “Doping“ in Russia. Secondo quanto viene riportato da gazzetta.it, infatti, il Tribunale Arbitrale per lo sport ha revocato la squalifica a vita di 28 di 42 dei 43 atleti russi accusati di Doping di Stato alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014. L’unico che ha rinunciato a presentare l’appello è stato il il 32enne bobbista Maxim Belugin. Il Tas dunque ha giudicato ...

Doping - Tas annulla la squalifica a vita per 28 Atleti russi : Il Tribunale arbitrale dello sport, Tas, ha annullato la squalifica a vita per 28 dei 43 atleti russi accusati di Doping. La decisione, che arriva a pochi giorni dall'inizio dei Giochi olimpici invernali di Pyeongchang, è frutto ...