Ascolti Sanremo 2018 | terza serata dell’8 febbraio

Ascolti Sanremo - terza serata : tutti i risultati delle passate edizioni. Riuscirà la risalita a Baglioni? : Baglioni, Hunziker, Favino - Sanremo 2018 (foto Ufficio Stampa Rai) Il Festival di Sanremo 2018 arriva alla terza serata del giovedì. Dopo l’exploit dell’esordio, la kermesse guidata da Claudio Baglioni, con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, ieri è calata ma ha tenuto comunque ‘botta’ con il 47.7% di share (qui tutti i dati nel dettaglio). Questa sera, con l’esibizione degli altri dieci big e il ritorno in ...

Sanremo è Sanremo #4 – Si chiude il caso Meta-Moro; ottimi Ascolti della seconda serata; gli ospiti e l’ordine dei cantanti della terza serata; anticipazioni sulla finale. : Perché Sanremo è Sanremo, recitava il brano interpretato da Maurizio Lauzi, figlio di Bruno, al Festival di Sanremo 1995 targato Pippo Baudo. Da allora molte cose sono cambiate, ma il Festival della Canzone Italiana, giunto alla 68° edizione, rimane ancora l’evento più atteso. Sulle pagine di UnDueTre.com vi riportiamo i rumors che trapelano dalla cittadina ligure, giorno per giorno, ora per ora, minuto per […] L'articolo Sanremo è Sanremo ...

Ascolti Sanremo 2018 : seconda serata del 7 febbraio. Il Festival (47.7%) fa meglio dell’anno scorso in share ma per spettatori (9.687.000) è il tredicesimo degli ultimi 18 anni : Baglioni e Hunziker La seconda serata del Festival di Sanremo 2018 ha interessato, infatti, 9.687.000 spettatori con il 47.7% (qui quello che è accaduto minuto per minuto). Sanremo Start - in onda dalle 20.43 alle 21.19 – ha raccolto 10.365.000 spettatori e il 37.24%. Nel dettaglio la prima parte – in onda dalle 21.24 alle 23.53 - ha convinto 11.458.000 spettatori (46.57%), la seconda – in onda dalle 23.57 all’1.07 - ...

