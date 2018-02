Arriva Black Panther | il film dedicato al nuovo supereroe nero della Marvel

Ford Ranger - La Black Edition Arriva in Italia : La Ford ha scelto il buio delle Isole Svalbard per presentare la nuova Ford Ranger Black Edition. La versione a tiratura limitata del pick-up americano è protagonista del docufilm "100 Days of Dark" diretto da Toby Dye e girato nelle rigide condizioni climatiche del Circolo Polare Artico dove da novembre a gennaio il sole non sorge mai. La Casa dell'Ovale Blu ha scelto il buio di questo scenario per lanciare la più scura delle Ford ...