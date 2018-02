Anticipazioni Il Segreto | cosa succederà a inizio marzo 2018

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di lunedì 12 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 12 febbraio 2018: puntata pomeridiana – Belen si trova in paese con una vicina e Nicolas si propone di andare a cercarla. Cristobal Garrigues comincia a riprendersi e firma i documenti di Donna Francisca, ma inizia a sospettare qualcosa. Nemmeno Severo vive tranquillo: le ricerche fatte insieme a Carmelo sembrano far capire che la Montenegro sta cercando di prenderli in giro, e Adela lo ...

Il segreto - la bugia di Hernando : Anticipazioni puntata del 12 febbraio 2018 : Con lo slittamento dell’Isola dei famosi, va in onda di lunedì la soap opera Il segreto . IL segreto | LEGGI: Il segreto, anticipazioni dal 12 al 16 febbraio Matias e Beatriz sistemano il loro nido d’amore. Sono felici, ma….. Francisca confessa a Raimundo di aver deciso di impossessarsi delle proprietà di Severo e lui cerca di dissuaderla. Onesimo e Hipolito cercano di convincere il paese a utilizzare la nuova parola che hanno ...

Anticipazioni Il Segreto dal 12 al 16 febbraio : Severo aggredisce Francisca : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Donna Francisca si impossessa de La Quinta, la rabbia di Severo La prossima settimana nelle puntate de Il Segreto, Cristobal sembra riprendersi, tanto che firma i documenti che gli dà Donna Francisca. Allo stesso tempo, l’ex intendente appare molto sospettoso. Neppure Severo riesce a credere alla bontà della Montenegro. Infatti, […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 12 al 16 ...

IL SEGRETO / Chi è davvero Nazaria? La moglie di Mauricio sembra sincera ma... (Anticipazioni 9 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 9 febbraio: Nazaria continua a dimostrarsi gentile e felice delle sue nozze con Mauricio, ma con Fe mostra il suo vero volto...(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:00:00 GMT)

Il Segreto - Anticipazioni da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: La denuncia anonima di Francisca Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna ...

Mariana è viva davvero? Anticipazioni spagnole Il Segreto su quello che nasconde : Mariana è viva al Segreto? Anticipazioni spagnole che sorprendono! Ormai tutti i cittadini di Puente Viejo si sono messi l'anima in pace: quella cara ragazza è passata a miglior vita e non ritornerà più; ma il colpo di scena è sempre dietro l'angolo e Mariana Castañeda potrebbe sorprendere tutti ritornando nel paesino. Si è dunque riaperto il caso sulla morte di Mariana e il primo a essere informato di questo è stato Nicolas, che non si sarebbe ...

Gonzalo e Maria muoiono al Segreto? Anticipazioni spagnole sulla tragedia di Cuba : Gonzalo e Maria muoiono al Segreto? Si ritorna a parlare di loro, dopo aver visto in una breve parentesi Maria Castañeda, ritornata a Puente Viejo per regolare i conti col suo padre biologico Severiano e offrire di nuovo serenità ai suoi genitori; dopodiché, in fretta e furia, senza correre il rischio di dare troppo nell'occhio (e sapete bene che Francisca ha occhi e orecchie ovunque!), si è ricongiunta a Gonzalo, a sua figlia Esperanza ...

Anticipazioni Il Segreto : DOLORES non vuole concedere il divorzio a PEDRO : Presto, a Il Segreto, la quotidianità della pettegola DOLORES Asenjo (Maribel Ripoll) verrà sconvolta dall’arrivo di una missiva del marito PEDRO Mirañar (Enric Benavent): sostenendo di essersi profondamente innamorato di una donna lèttone di nome Margarita, l’ex sindaco di Puente Viejo manderà alla consorte tutte le carte utili per interrompere il loro matrimonio; questo darà inizio ad una storyline dai risvolti divertenti… Le ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 9 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 9 febbraio 2018: Nicolas vede Camila e con molta felicità le annuncia una bellissima notizia: ha ritrovato la piccola Belen! Hipolito e Onesimo intendono passare alla storia: i due hanno appreso che alcuni accademici vogliono aggiornare l’enciclopedia del sapere e così hanno deciso di fornire il loro contributo inventando parole nuove di zecca… Tra Fe e Nazaria i rapporti non sono per ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Marcela tenta di uccidere Aquilino : Il Segreto, Anticipazioni spagnole: Aquilino contro Beatriz e Matias, arriva Marcela con un fucile Dalle puntate spagnole de Il Segreto sappiamo che Marcela punta una pistola contro Aquilino. Il nuovo arrivato porta a Puente Viejo vari colpi di scena. Il nuovo socio di Hernando giunge nel piccolo paesino spagnolo con uno scopo ben preciso. L’uomo […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto: Marcela tenta di uccidere Aquilino ...

IL SEGRETO / Donna Francisca rischia davvero l'arresto? (Anticipazioni 8 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 8 febbraio: Donna Francisca non è preoccupata della denuncia anonima e ne spiega le motivazioni al fidato Raimundo. Il suo piano prosegue...(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 12:00:00 GMT)

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 8 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 8 febbraio 2018: Raimundo è in ansia per Francisca e teme che possa presto arrivare la Guardia Civile per arrestarla, ma lei non sembra essere per niente turbata e, anzi, rivela a Mauricio che non le succederà nulla perché è stata lei stessa a effettuare la denuncia anonima. Camila sta per dire a Hernando della piccola Belen, ma poi preferisce non dargli ulteriori preoccupazioni, visti i problemi ...