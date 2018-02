Amazon sfida FedEx e Ups | lancerà un suo servizio di spedizioni

Sul braccialetto di Amazon Calenda non si risparmia e accetta la sfida sui social : Il braccialetto di Amazon (per ora, occorre ricordarlo, soltanto un brevetto depositato negli Stati Uniti, non è cominciata nemmeno la produzione), progettato dai manager di Jeff Bezos per facilitare il lavoro di magazzinieri, è diventato il tema del giorno nella campagna elettorale italiana. Dal premier Gentiloni, al ministro Calenda; dal garante della Privacy Antonello Soro, ai sindacalisti leader di tutte le sigle, ...

Cinese Jd.com sfida Amazon in Ue : NEW YORK, 5 FEB - Il gigante Cinese dell'ecommerce Jd.com progetta di sfidare Amazon in Europa dal 2019, puntando a essere ovunque nel Vecchio Continente nel giro di pochi anni. Jd.com lancerà la sua ...

Amazon brevetta bracciali per monitorare performance dei dipendenti. Scoppia polemica - Gentiloni : “Sfida è qualità” : Un “braccialetto a ultrasuoni” potrebbe consentire ad Amazon di controllare che i dipendenti al lavoro nei suoi magazzini mettano le mani nel posto giusto. Il colosso dell’e-commerce, secondo quanto riferito dal sito di tecnologia GeekWire, avrebbe già depositato due brevetti con questa tecnologia composta da un emittente (il braccialetto, appunto) e da un ricevitore, che permette di rilevare la posizione delle mani su un piano ...

Amazon - Berkshire e JP Morgan lanciano progetto per ridurre costi healthcare. La sfida contro il verme solitario dell'economia Usa : L'annuncio è arrivato, e non tutti l'hanno accolto con favore. Sicuramente la notizia non è stata presa bene da Express Scripts Holding, CVS Health e altre società attive nel comparto dei servizi ...

