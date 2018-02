Amazon come le Poste negli Usa ma in Italia il servizio è già una realtà

Chi è Jeff Bezos e come il fondatore di Amazon è diventato l’uomo più ricco del mondo : Centocinquanta miliardi e spiccioli è il valore di Amazon, il marchio che vale di più al mondo secondo la classifica di Brand Finance Global 2018. E se faticate a immaginare quanto grande sia la somma citata, vi basti pensare che l’azienda di Seattle ha superato in un colpo solo Google e Apple, passando dai piedi alla testa del podio. Il suo segreto? Impossibile restringere il cerchio a un solo elemento, ma la capacità di trasformarsi da ...

Come spedire merce dalla Cina direttamente ai magazzini Amazon : Invia la merce ai magazzini Amazon e risparmia tempo e denaro Amazon è ormai diventato il gigante indiscusso delle vendite online al dettaglio: su questo portale si può trovare di tutto e a prezzi vantaggiosi, in pochi semplici click si Read more The post Come spedire merce dalla Cina direttamente ai magazzini Amazon appeared first on Yakkyo.

Come Amazon vuole competere con Google e Facebook : L'offerta di spazi pubblicitari continua a cresce e il gigante di Seattle è oggi il quarto player del settore

Buono Regalo Amazon Gratis 6 Euro : Ecco Come Ottenerlo : Amazon regala 6 Euro di Buono sconto acquistando un coupon da 50 Euro. Come avere 6 Euro Gratis da spendere su Amazon con questa promozione Buono Sconto Amazon 6 Euro Amazon regala un Buono sconto da 6€ a chi compra coupon da almeno 50€! Ti segnalo un’interessante promozione appena lanciata da Amazon per tutti i clienti che non hanno mai acquistato […]

Amazon brevetta il bracciale elettronico. ‘Pagati per lavorare - non per pensare’ come un secolo fa : “Voi siete pagati per lavorare, non per pensare; c’è qualcun altro che è pagato per questo”. È quel che spiegava poco più di un secolo fa a un operaio Frederick Winslow Taylor, campione di tennis e primo classificato agli Us Open del 1881 in coppia con il cognato Clarence Clarke; campione di golf volato a rappresentare gli Stati Uniti d’America alle olimpiadi di Parigi del 1900, ingegnere e inventore del “taylorismo”, la teoria ...

I prodotti falsi su Amazon ci sono - come ci sono su Facebook e eBay. Il marcio si nasconde nei marketplace : Una inchiesta di SkyTg24 ha acceso i riflettori su un tema tanto delicato quanto d'attualità. La contraffazione, che produce enormi danni all'economia, è una piaga che si sta diffondendo a macchia d'olio su internet. Una piaga alimentata soprattutto da chi traffica e smercia prodotti contraffatti provenienti dai mercati orientali, ma anche ...

San Valentino 2018 - come rendere più dolce la festa con le offerte su Amazon : Basta con i cioccolatini. Quello che serve per San Valentino è un qualcosa che prolunghi il sapore della dolcezza e perché no della gentilezza. Soprattutto per chi pensa che San Valentino non duri solo un giorno, ma tutto l'anno, e magari anche di più. C'è un bellissima pasticceria su Amazon che sembra fatta apposta per festeggiare gli innamorati a suon di cupcake, biscotti a forma di cuore. Abbiamo cercato gli ...

Come scegliere e comprare su Amazon : Il fatturato nel 2016 è stato di 136 miliardi di dollari, con un utile di 4,1 miliardi ; Amazon impiega in tutto il mondo 541.000 persone e conta decine di sussidiarie operanti in settori ...

Come restituire un Regalo ad Amazon [Guida e Foto] : Si possono restituire i regali comprati su Amazon? Come restituire un Regalo ad Amazon con il solo numero d’ordine in nostro possesso Guida su Come ridare indietro un Regalo comprato su Amazon Acquisto tantissimo da Amazon sia per me che per i miei amici e molti regali li faccio comprando proprio sul noto store online. […]

Prodotti taroccati su Amazon - ecco come il gigante dell’e-commerce guadagna dalla contraffazione. L’inchiesta di SkyTg24 : Sky TG24 dedica un’inchiesta alla diffusione dei Prodotti contraffatti sui grandi portali di e-commerce. L’approfondimento, curato da Simone Spina e in onda durante tutta la giornata di oggi, martedì 30 gennaio, nelle principali edizioni del tg, mostra come un colosso globale dell’e-commerce come Amazon fornisca una vetrina anche agli articoli falsi di origine cinese. E lo fa raccontando il viaggio di una borsa griffata acquistata ...

Come restituire un regalo acquistato su Amazon : Visitando il Centro resi online di Amazon, sarà possibile restituire un regalo acquistato o ricevuto, a prescindere dal fatto che questo sia stato contrassegnato Come regalo in fase di acquisto. Quindi che ti siano state regalate delle simpaticissime pantofole in tweed grigio, oppure un set di panni per la rimozione della polvere domestica, niente paura, ti basterà seguire questa semplice guida. Guida alla restituzione di un regalo acquistato su ...

Amazon Go - come ti ‘rubo’ la merce nello store senza cassieri. Youtuber gira video : “Ma l’automazione incombe” : Il video blogger Linus Sebastian ha scatenato un vespaio in rete, dopo aver postato un video in cui testimonia di aver ‘rubato‘ degli assorbenti nel nuovo Amazon Go di Seattle: primo supermercato senza cassieri in cui la spesa si paga con un’app. In realtà Linus dimostra come, stornando la confezione di assorbenti dall’app, non esista poi un modo per restituire il prodotto acquistato, nonostante il rimborso arrivi puntuale. Nel video ...