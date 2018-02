Amatrice | Pirozzi indagato per crollo palazzina ' Non riusciranno a distruggermi'

Amatrice : Sergio Pirozzi indagato per crollo palazzina : L'accusa per il sindaco, e candidato per le elezioni regionali del Lazio, è di omicidio colposo. Il collasso della struttura in piazza Sagnotti causò 7 morti - Brutta tegola per Sergio Pirozzi: il ...

Pirozzi indagato - il sindaco di Amatrice : "Ritirarmi? Non scherziamo - si va avanti" : "Ritirarsi? Non scherziamo. Si va avanti, con grinta ancora maggiore". Sergio Pirozzi non molla la corsa alla presidenza della Regione Lazio, nonostante l'inchiesta della Procura di Rieti che lo vede accusato, fra le altre cose, di omicidio colposo in merito al crollo di tre palazzine popolari ex Iacp durante il terremoto del 24 agosto 2016. Confermati anche tutti gli appuntamenti elettorali per i prossimi giorni.

