Allegri sbaglia | né Marchisio né Bentancur | è Asamoah il vice Matuidi

La Juventus multiuso 'mata' il Toro - Allegri ruota ma non sbaglia : e se Douglas Costa inizia a far gol... : La Juventus non sbaglia un colpo e, battendo il Torino nel derby di Coppa Italia, stacca il pass per la semifinale dove affronterà l'Atalanta Lapresse Cambia ma non sbaglia, alterna gli uomini e ...