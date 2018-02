Allarme medici di famiglia | in cinque anni 14 milioni di italiani saranno senza

Sanità - Allarme carenza medici : in 45mila in pensione entro 5 anni : Per i medici di base,infatti, le borse per il corso di formazione in medicinagenerale sono oggi circa 1.100 l'anno

Sanità - è Allarme carenza medici : in 45mila andranno in pensione entro i prossimi 5 anni : Il dato grave, rilevano leorganizzazioni sindacali, è anche un altro: le uscite stimateper effetto dei pensionamenti non saranno comunque bilanciatedalle presumibili nuove assunzioni. Per i medici di base,infatti, le borse per il corso di formazione in medicinagenerale sono oggi circa 1.100 l'anno

Allarme influenza - medici di famiglia in allerta : “Attenzione ai molti casi di AH1N1 e per i pazienti non vaccinati” : “Tutti i medici di medicina generale della Fimmg Napoli sono in allerta per una possibile recrudescenza dell’epidemia influenzale. A preoccuparci è il nuovo e repentino peggioramento delle condizioni climatiche, ma anche l’alto numero di complicanze respiratorie che stiamo rilevando nei pazienti più anziani o affetti da malattie croniche“. A tenere alta l’attenzione sull’epidemia influenzale sono i medici di famiglia della Fimmg ...

Sbagliati i vaccini antinfluenzali Allarme dei medici : è epidemia Il virus B Yamagata non inserito : I medici Fimmg denuciano l'acquisto da oparte delle Regioni di vaccini che non coprono il ceppo più pericoloso. Maria Corongiu: “Un gioco al risparmio”. In tutta Italia attaccate quasi 5 miln di persone Segui su affaritaliani.it

L’Allarme dei medici di Julian Assange : “La sua salute mentale e fisica è in pericolo” : La salute fisica e mentale di Julian Assange è in “pericolo” a causa della sua lunga permanenza (quasi sei anni) nell’ambasciata ecuadoriana a Londra: il cofondatore di WikiLeaks dovrebbe essere trasferito in ospedale. Ne sono convinti due medici, Sondra Crosby e Brock Chisholm, che lo hanno visitato per 20 ore nell’arco di tre giorni lo scorso ott...

