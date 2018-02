Alla scoperta della Porsche di Lipsia | dove nascono Cayenne | Macan e Panamera

AIGAE : Alla scoperta delle location del film di Guadagnino - candidato agli Oscar : “Nel il Parco del Serio c’è un piccolo Centro Sperimentale per il Ripopolamento delle Cicogne scomparse da oltre 100 anni nell’area. Noi possiamo vederlo insieme, fotografarlo, filmarlo. Il tutto a due passi dai luoghi di “Chiamami con il tuo nome” il film di Luca Guadagnino candidato agli Oscar”. Lo ha affermato Emanuele Cabini, guida ambientale escursionistica AIGAE. Cabini questi luoghi li conosce centimetro per centimetro essendo da ...

All'Università degli Studi Mediterranea la conferenza 'Alla scoperta di Reggio Calabria attraverso le sue strade' : ...00 , presso il Salone delle Conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Università degli Studi Mediterranea via T. Campanella, 28 " avrà luogo la conferenza ' Alla scoperta di ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Alla scoperta del catino a Cinque Cerchi : Tutto pronto per la cerimonia d’apertura che, venerdì 9 febbraio, darà il via alla XXIII edizione dei Giochi olimpici invernali, in quel di PyeongChang. Tra gli sport più attesi in casa Italia per quanto riguarda l’avventura a Cinque Cerchi ci sarà sicuramente lo Slittino, che da decenni continua a regalare allori per il medagliere tricolore (grazie ovviamente alla stella Armin Zoeggeler). Andiamo a scoprire il catino che ospiterà la ...

CAGLIARI - Carnevale 2018 : appuntamenti Alla riscoperta delle maschere tradizionali : Anzi, già da ieri, il ritmo de Sa Ratantira ha fatto il suo primo ingresso in città ed accompagnerà per due settimane ricche di appuntamenti, tra sfilate, spettacoli teatrali, maschere tradizionali, ...

Alla scoperta di Nintendo Labo in una imperdibile video anteprima : In questi ultimi giorni sono diverse le notizie riguardanti Nintendo Labo che si susseguono rivelandoci nuovi dettagli di un progetto sotto molti aspetti tutto da scoprire.L'idea della grande N, per quanto non convinca tutti i palati e debba ancora chiarire alcune criticità, è indubbiamente un classico esempio della Nintendo Difference, di quella capacità di distinguersi dai rivali con idee fresche, magari apparentemente bislacche ma spesso ...

Alla scoperta del soft elettropop degli ungheresi Belau : Alla scoperta del soft elettropop degli ungheresi Belau Euromusica - Dove c'è Musica Loro si chiamano Belau e sono una delle novità della scena musicale europea. Il gruppo ungherese infatti propone un elettropop downtempo moderno e coinvolgente che recentemente ha ricevuto anche il premio dei critici musicali: il loro album d’esordio Odissey infatti… Continue Reading → Alla scoperta del soft elettropop degli ungheresi ...

Alla scoperta degli irlandesi Little Hours - indie pop di qualità : Alla scoperta degli irlandesi Little Hours, indie pop di qualità Euromusica - Dove c'è Musica Sono una delle band indie più interessanti del panorama europeo. I Little Hours, , sono di recente usciti con un nuovo EP, “Too much patience”, accompagnato da questo interessante singolo, “Later on”. In pochissimi anni hanno saputo guadagnarsi importanti consensi di… Continue Reading → Alla scoperta degli ...

Un viaggio Alla scoperta delle gemme di Singapore [FOTO] : 1/21 ...

Una giornata al Festival della Scienza Alla scoperta dei 'Codici' : Organizzato da Polo Liceale 'Raffaele Mattioli' di Vasto, in collaborazione con il centro culturale di Scienza e arte VastoScienza ed il Comune di Vasto, il Festival è un momento di incontro e ...

Fifa 18 TOTW 20 : Alla scoperta della Squadra della Settimana n°19! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi EA Sports ha annunciato la 20° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Ecco i giocatori selezionati per il TOTW 20 di Fifa 18. TOTW 20 Fifa 18: Undici iniziale TOTW 20 Fifa 18: Sostituti e riserve Le card del TOTW 20 saranno disponibili […] L'articolo Fifa 18 TOTW 20: alla scoperta della Squadra della Settimana n°19! sembra essere il primo ...

Alla scoperta del Sud Sardegna : la spiaggia di Costa Rei : Voglia di vacanza e di viaggi. Gli italiani stanno consultando in queste ore i calendari dei ponti e delle festività

Truffa scoperta dAlla Finanza : vittime in tutta Italia - arrestati marito e moglie : BRINDISI - marito e moglie sono stati arrestati dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanzia di Brindisi nell'ambito di una operazione su una Truffa ai danni di ...

Puglia non solo estate : Alla scoperta del Fischietto di Rutigliano : Se si nomina Puglia cosa vi viene in mente? Sicuramente mare stupendo, trulli e le numerose proposte enogastronomiche conosciute in tutto il mondo, ultimamente approdate anche alla Casa Bianca, infatti da Washington sono state ordinate alle Tenute di Chiaromonte di Gioia del Colle, ben 720 casse ! Il pensiero è subito anche al Salento che è stato letteralmente “sommerso” da un fiume di turisti, da un po’ di anni a questa parte, soprattutto nel ...

Giorno della Memoria - Alla scoperta di Hertzo Haft - la 'belva giudea' che mise Auschwitz k.o. : Deportato nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, il pugile polacco Hertzo Haft vince 75 incontri tra i detenuti per poi fuggire in America. La boxe, la sfida a Marciano, le nozze e quell'...