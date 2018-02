via ai Giochi Invernali 2018 : una cerimonia che entra nella storia : E’ successo. Due mesi fa chiunque avesse ipotizzato una stretta di mano tra il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in e Yo-jong, sorella di Kim Jong-un il dittatore della Corea del Nord, sarebbe stato preso per pazzo e invece il potere dei Giochi Olimpici è anche questo. E’ il potere dello sport, abbattere muri costruiti dall’uomo. Così in una ...

via ai Giochi invernali : le due Coree sfilano insieme. Stretta di mano tra Moon e la sorella di Kim : PYEONCHANG - Una grande tigre bianca e cinque bambini che cominciano il loro viaggio nel tempo alla ricerca della pace. È iniziata così la cerimonia inaugurale dei Giochi...

Al via i giochi olimpici invernali : tra sci - snowboard e pattinaggio attenzione alla corretta idratazione

Corea Sud. Al via Giochi invernali. Arrivata delegazione Nord con sorella Kim. I sogni degli Azzurri : È la prima volta, dal 1948, che un rappresentante della famiglia Kim, fondatrice dello stato NordCoreano, mette piede ufficialmente al Sud

Al via i giochi olimpici invernali : tra sci - snowboard e pattinaggio attenzione alla corretta idratazione : Il 9 febbraio si apriranno in Corea del Sud (a Pyeongchang) i XXIII giochi olimpici invernali. Due settimane in cui i migliori atleti provenienti da tutto il mondo, si sfideranno in una serie di discipline tra cui sci, pattinaggio, curling, hockey, freestyle e snowboard, solo per citare le principali competizioni in corso. Talento, concentrazione e allenamento sono alla base delle emozionanti competizioni che seguiremo nelle prossime settimane ...