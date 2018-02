Aeroporto Cagliari prosegue crescita record e amplia network per la stagione estiva : Con l'arrivo della Summer Season IATA 2018 l' Aeroporto di Cagliari darà il benvenuto a nuove compagnie aeree e nuovi collegamenti introducendo numerose novità e amplia ndo il network di successo degli ...

2017 anno record per l'Aeroporto di Cagliari : (Teleborsa) - l'aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari conclude il 2017 con 4.149.585 passeggeri tra arrivi e partenze, per una crescita del +12,6% che corrisponde a 462.839 viaggiatori in più rispetto ...