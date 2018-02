A Verissimo confronto in differita tra Eva Henger e Francesco Monte Le dichiarazioni

davidemaggio

: Dopo il Servizio di @Striscia , a @Verissimo il confronto tra la #Henger e #Monte - RossellaSmira : Dopo il Servizio di @Striscia , a @Verissimo il confronto tra la #Henger e #Monte - ilrossoeilnero2 : @Andysaro si si verissimo! uno schifo! lapadula in confronto e' ronaldo! buon ferragosto a tutti -

(Di venerdì 9 febbraio 2018)e Toffanin Prosegue senza sosta la lotta a suon dicontrastanti trae Eva, accusato ed accusatrice del droga gate dell’Isola dei Famosi 2018. I due sono tra i protagonisti della puntata diin onda domani su Canale 5, saranno entrambi in studio ma in momenti diversi. Ecco la sintesi di ciò che hanno detto a Silvia Toffanin.: ledi EvaL’ex pornostar, che per le sueè stata molto criticata, ha affermato che “dire la verità, può essere con una tempistica sbagliata, non è un reato. Fumare canne e mettere in pericolo le altre persone lo è“. Alla conduttrice, che le chiede se i giudizi della gente nascondino o meno un certo pregiudizio nei suoi confronti, risponde: “Certo che c’entra il mio passato. Ci sono pregiudizi nei miei confronti”. Il problema ...