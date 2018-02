wired

: RT @Lor3nzoF: 5 caratteristiche fondamentali per la serie tv su #Conan - Osmin__ : RT @Lor3nzoF: 5 caratteristiche fondamentali per la serie tv su #Conan - thexeon : 5 caratteristiche fondamentali per la serie tv su Conan -

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Spinta dalla voglia di creare un suo Game of Thrones e galvanizzata dall’interesse del pubblico globale per il fantasy, Amazon si è lanciata a testa bassa di un due progetti che attaccano il filone da prospettive completamente differenti: il primo riguarda Il Signore degli anelli, il secondo invece sarebbe unatv basata su, storico personaggio di Robert H. Howard che ha lanciato la carriera cinematografica di Arnold Schwarzenegger imprimendo per sempre nell’immaginario pop l’effige del barbaro muscoloso, vestito con un po’ di pelliccia e armato di spadone. Tra l’altro, il buon cimmero capellone arrivò al cinema proprio cavalcando la prima ondata di successo del fantasy e del fantastico, innescata da Star Wars, da Dungeon & Dragons e da unadi opere, tra cuistesso. Un vero e proprio big bang creativo la cui onda d’urto durò per anni, riempiendo cinema e vhs ...