45mila medici in meno in 5 anni Allarme carenza specialisti | mancano i

L'sos dei medici : Nei prossimi 5 anni mancheranno 45mila dottori : Nel futuro non dei nostri figli ci saranno abbastanza medici. A lanciare l'allarme la Federazione dei medici di medicina generale e il sindacato dei dirigenti medici, che presentano i dati con le previsioni sul numero dei dottori per i prossimi anni. E il quadro dipinto da queste due associazioni è assai preoccupante.Un numero, tutti, fotografa la situazione per il prossimo futuro: fino al 2023, a causa dei pensionamenti, mancheranno 45mila ...

Sanità - è allarme carenza medici - in 45mila andranno in pensione entro i prossimi 5 anni : Il dato grave, rilevano leorganizzazioni sindacali, è anche un altro: le uscite stimateper effetto dei pensionamenti non saranno comunque bilanciatedalle presumibili nuove assunzioni. Per i medici di base,infatti, le borse per il corso di formazione in medicinagenerale sono oggi circa 1.100 l'anno