350 | 00 Euro di multa al Real Rometta Un turno a Sanfilippo | Jonica

Evasione fiscale - sequestrati beni per 350mila euro ad imprenditore del vibonese : VIBO VALENTIA I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Vibo Valentia, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo 'per ...

Versa 350 Euro per un telefono mai arrivato : Un 39enne trinese è finito nella rete di due truffatori online, che gli hanno sottratto 350 euro come anticipo per l'acquisto di un cellulare mai arrivato a destinazione. La vicenda parte lo scorso ...

Motorola lancia Moto X4 nella variante con 6 GB di RAM e Android Oreo a meno di 350 euro : nella giornata odierna Motorola ha annunciato ufficialmente l'arrivo del suo Moto X4 in una versione con 6 GB di memoria RAM, Android Oreo out of the box ed un prezzo molto competitivo, pari a circa 318 euro al cambio. Questa variante verrà venduta, almeno inizialmente, solo in India, L'articolo Motorola lancia Moto X4 nella variante con 6 GB di RAM e Android Oreo a meno di 350 euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Bando Pon Scuola da 350 milioni di euro - termini riaperti fino al 12 febbraio : mensa, spazi comuni, aree a verde, realizzazione di infrastrutture per lo sport e per gli spazi laboratoriali), finalizzati alla riqualificazione e al miglioramento della fruibilità degli spazi (...

Ricostruzione centro Italia - 350 milioni di euro per privati e imprese : Un'iniziativa che si colloca nel quadro di una crescente collaborazione con la CEB nello sviluppo della strategia di CDP a supporto dell'economia sociale'. Fonte: Ufficio Stampa Gruppo CDP Per ...

Alluvione Emilia-Romagna - ok giunta a 350mila euro per aziende : Roma, 11 gen. (askanews) A un mese esatto dall'Alluvione e dalle piene che hanno colpito Brescello e Lentigione (Re), Colorno (Pr) e Campogalliano (Mo), la giunta regionale dell'Emilia-Romagna (come ...

Maltempo - Emilia Romagna : stanziati 350mila euro per le attività alluvionate a Dicembre : E’ trascorso un mese esatto dall’alluvione e dalle piene che hanno colpito Brescello e Lentigione (Reggio Emilia), Colorno (Parma) e Campogalliano (Modena), e la Giunta della Regione Emilia-Romagna, come anticipato il 31 Dicembre scorso dal presidente Stefano Bonaccini e dall’assessore alla Protezione civile, Paola Gazzolo, nel corso di un incontro con i piccoli esercenti e artigiani direttamente nei territori, ha approvato, ...

Legge Fornero - cosa cambia se si cancella? In pensione prima - ma si apre un buco di 350 miliardi di euro : Abolizione degli "effetti deleteri della Legge Fornero" sulle pensioni, annuncia il centrodestra nel comunicato al termine dell'incontro tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni "per ...

Australiani trovano 3500 euro in strada a Venezia : "Restituirli? Ce ne andiamo a cena" : Venezia - Inaspettato colpo di fortuna per due 75enni di Sydney che, ieri, hanno rinvenuto una mazzetta da 3.500 euro per terra, in campo San Luca, a Venezia. A raccontare l?insolito...

Maltempo Emilia-Romagna : 350mila euro per i danni dell’alluvione : Far ripartire subito le attività commerciali colpite dalla eccezionale piena del 12 dicembre nei comuni di Campogalliano nel modenese, Brescello e Lentigione nel reggiano e Colorno nel parmense. La Regione Emilia-Romagna destina risorse straordinarie, 350 mila euro complessivi, per negozi e ristoratori allagati, che serviranno per la ripresa delle attività interrotte dall’emergenza, anticipando così i fondi nazionali per i risarcimenti. ...

Philippe - 350mila euro per volare a Tokyo : (ANSA) - PARIGI, 20 DIC - Il primo ministro francese, Edouard Philippe, ha fatto ricorso ad un volo privato per lui e la sua delegazione per rientrare urgentemente e "con maggiore confort" a Parigi da ...

Prezzi dei biglietti per Laura Pausini al Circo Massimo di Roma fino a 350 Euro : settori e prevendite su TicketOne : I Prezzi dei biglietti per Laura Pausini al Circo Massimo di Roma sono stati comunicati dall’organizzatore del doppio concerto-evento in programma per il 21 e il 22 luglio 2018. I posti al Circo Massimo di Roma saranno tutti numerati e a sedere. I biglietti per le due anteprime dep tour mondiale di Laura Pausini al Circo Massimo di Roma saranno disponibili in prevendita su TicketOne dalle ore 11.00 di giovedì 21 dicembre (online e via ...