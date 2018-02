World Super 6 Perth | Rumford a gran ritmo | 43mo Gagli | 88mo Pavan

Golf - European Tour 2018 : Brett Rumford comanda dopo la prima giornata dell’ISPS Handa World Super 6 : C’è Brett Rumford al comando dell’ISPS World Super 6, in programma sul Lake Karrinyup Course di Perth, in Australia. Il giocatore di casa è stato il migliore nella prima giornata, portandosi in testa alla classifica con un giro in 64, ben 8 sotto il par. Rumford ha disputato una prima parte straordinaria, con ben sette birdie tra la 10 e la 18. dopo i due bogey tra la 1 e la 3, poi, l’australiano si è rimesso in carreggiata ...

Monster Hunter World supera PlayerUnknown's Battlegrounds tra i titoli più venduti su Xbox Store : PlayerUnknown's Battlegrounds ha riscosso un ottimo successo presso i giocatori Xbox One, il titolo ha dominato tra i giochi più venduti sullo Store per diverse settimane, ma ora, a quanto pare, è stato superato da Monster Hunter World, l'apprezzato hunting game di Capcom del quale vi abbiamo offerto la nostra guida.È chiaro che Monster Hunter World è stato molto popolare. Il gioco, infatti, ha già distribuito 5 milioni di unità, incluse le ...

Svelati trailer e data prèmiere di WestWorld 2 al SuperBowl - tra ritorni inattesi e tori meccanici (video) : L'attesa è stata ripagata per i fan di una delle serie HBO più apprezzate: durante il SuperBowl sono stati Svelati trailer e data prèmiere di Westworld 2, il cui ritorno avviene a quasi due anni di distanza dal primo capitolo. Tuttavia, pare si tratti solo di una parte del promo esteso della seconda stagione, ma è sufficiente per mostrare scene inedite. Inoltre, la data prèmiere è la conferma di quanto gli attori Evan Rachel Wood e Jeffrey ...

Super Bowl - dagli Avengers a Jurassic World i 5 migliori spot delle edizioni passate : Questo perché Logan - The Wolverine , sin dal primo trailer uscito quattro mesi prima, prometteva un mondo più cupo, con toni da western crepuscolare e poco materiale veramente Supereroistico. E ...

Svelato il primo teaser di WestWorld 2 - in attesa del trailer al Super Bowl : il caos dilaga nel parco (video) : Nel finale della scorsa stagione, avevamo lasciato i robot prendere il controllo del parco, dopo aver causato l'inizio di una rivolta contro gli umani: il primo teaser di Westworld 2 non svela assolutamente nulla e non mostra neanche cosa accadrà dopo la temuta ribellione degli androidi. Eppure il breve video, della durata di appena 27 secondi, è sufficiente per alimentare l'hype dei fan della serie. Con la fine delle riprese, alcuni attori ...

Beach volley - World Tour 2018 Shepparton. Menegatti/Giombini ok : primo turno superato : Arriva la prima vittoria stagionale per Marta Menegatti e Laura Giombini nella semifinale del girone preliminare del torneo 1 Stella di Shepparton in Australia. Di fronte le azzurre nella notte italiana avevano le giovani giapponesi Suzuki/Murakami che hanno creato qualche grattacapo alla coppia italiana soprattutto nel secondo set. Le azzurre sono partite forte vincendo il primo parziale senza problemi 21-12. Nel secondo set molto più ...

Super Bowl LII : da Infinity War a Jurassic World - gli spot possibili e quelli confermati : Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità che il gigante dello streaming acquistasse il film dalla Paramount/Bad Robot, e in effetti il Super Bowl potrebbe essere l'occasione migliore per un ...

Insuperabile prezzo Huawei P10 Lite del 17 gennaio : su Ebay - Amazon e MediaWorld : Non è un mistero che il device del momento sia proprio Huawei P10 Lite: compatto, leggero, maneggevole, pratico, funzionale e, perché no, anche piuttosto bello. Se qui vi avevamo parlato dei 7 motivi per cui vale a pieno la spesa, oggi vogliamo darvi una mano ad aggiudicarvelo al prezzo più basso possibile, sempre che vogliate concludere l'acquisto oggi 17 gennaio (sappiamo che le cifre variano in un batter d'occhio, quindi non possiamo darvi ...

Beach volley - World Tour 2018 - The Hague. April Ross supera le qualificazioni - Reid Priddy no. Domani Ranghieri/Caminati in campo : Storie americane e partenze di rincorse olimpiche si intrecciano sulla sabbia dell’impianto di The Hague che ospita il primo torneo del 2017 di Beach volley, un 4 Stelle di buon livello che ha vissuto oggi la giornata dedicata alle qualificazioni. Il torneo femminile ha già espresso i suoi verdetti e spiccano due coppie qualificate che potrebbero dire la loro anche da Domani in poi, le brasiliane Maria Antonelli/Carol ma soprattutto la ...

MediaWorld Criminal Price 1-7 Gennaio 2018 : Le offerte più ricercate in super sconto : MediaWorld lancia la promo Criminal Price anche a Gennaio 2018 con i prodotti più ricercati in super sconto per pochi giorni. Ecco le offerte più allettanti MediaWorld propone i Criminal Price con tanti prodotti super scontati Anche questo inizio 2018 parte con il botto dove sul sito MediaWorld.it troviamo una interessante promozione denominata Criminal Price, […]

Badminton - Dubai World Superseries Finals 2017 : il danese Viktor Axelsen corona una stagione fantastica : Sono andate in scena a Dubai le World Superseries Finals di Badminton: a difendere il Vecchio Continente è stato il danese Viktor Axelsen, mentre gli altri titoli sono andati tutti in Oriente. Doppia affermazione per il Giappone, un successo a testa per Indonesia e Cina. Nel singolare maschile il danese Viktor Axelsen mette il punto esclamativo al termine di una stagione fantastica, battendo in rimonta il malese Chong Wei Lee per 2-1 (19-21 ...

SUPERGIRL - RECENSIONE "Reign" - The Worldkiller is coming to town! : Questa settimana SUPERGIRL è tornata per il finale di metà stagione!La 3×09 inizia con Sam che ha completamente dimenticato cosa le è successo durante le ultime 24 ore. Ma nel frattempo cose strane cominciano a succedere National City, ed il simbolo kryptoniano della Worldkiller appare ovunque. Secondo Thomas Coville, Sam è il diavolo in persona! Un’antica divinità che, secondo i suoi artefatti, è destinata a distruggere il mondo, se SUPERGIRL ...

