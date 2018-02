Wall Street trema di nuovo | Dow Jones crolla di oltre 1000 punti Cresce rischio tassi

Tonfo Wall Street : DJ -4 - 2%.Timori tassi : 22.34 Nuovo crollo di Wall Street che precipita al termine di una seduta ancora sotto il segno della volatilità. In chiusura il Dow Jones perde 1.033,16 punti e scivola a quota 23.860,19, lasciando sul terreno il 4,2%. Il Nasdaq cede il 3,90% mentre S&P 500 segna -3,75%. A spaventare i mercati i timori di un rialzo dei tassi. Intanto la Casa Bianca,con il portavoce Raj Shah, rassicura: l'amministrazione Trump è concentrata sui fondamentali ...

Wall Street a picco. Brilla Twitter grazie al bilancio : Pioggia di vendite a Wall Street , che gira la boa con i principali indici in forte calo dopo un avvio dimesso . Gli investitori hanno bypassato le trimestrali migliori delle attese svelate oggi - tra ...

I futures USA segnalano un avvio in verde per Wall Street : I claims continuano a stazionare sui livelli più bassi da 45 anni, segno che l'economia a stelle e strisce continua a produrre posti di lavoro. Di un certo aiuto anche l'accordo in seno al Congresso ...

Wall Street chiude negativa : DJ -0 - 07% : 22.58 Wall Street chiude in territorio negativo una seduta volatile sulla quale hanno pesato il balzo del rendimenti su Treasury a 10 anni e l'accordo sul Bilancio in Senato che aumenterà il debito di ulteriori 300mld di dollari. Il Dow Jones segna -0,07% a 24.893,69 punti: il Nasdaq chiude a -0,90% a 7.051,98 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,50% a 2.681,62 punti. Al termine delle contrattazioni a Wall Street, l'euro è ...

Usa : presidente Trump - "grosso sbaglio" il crollo di Wall Street : "Un grosso sbaglio" ha chiosato il presidente precisando "abbiamo così tante buone , grandiose, notizie sull'economia!". Un'affermazione confermata dai dati sul mercato del lavoro che continua a ...

Dudley - le ultime vendite a Wall Street non cambiano l'outlook sull'economia : Le recenti vendite che hanno colpito Wall Street nelle ultime sedute non cambiano l'outlook sull'economia statunitense. E' così che la pensa William Dudley . Il numero uno della Federal Reserve di New York ricalca le posizioni del segretario americano al Tesoro, Steven Mnuchin che ieri 6 febbraio,...

Le Borse Ue chiudono in volata con Wall Street in recupero : MILANO - Le Borse europee chiudono in buon rialzo grazie alla lena positiva di Wall Street, dopo la grande paura del lunedì nero legata alle aspettative di rialzo dei tassi in seguito alle prime vere ...

Trump - Wall Street cala con buone notizie - grave errore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Wall Street e crollo mercati : i retroscena del panic-selling e le previsioni di Roubini : Per Roubini, "con l'economia americana già vicina alla piena occupazione, gli stimoli fiscali di Trump stimoleranno l'inflazione più di quanto faccia la crescita. L'inflazione a sua volta costringerà ...