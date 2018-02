Volley femminile | Champions League 2018 – Colpaccio di Conegliano | sotto 0-2 ribalta il

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Casalmaggiore si sbarazza del Bekecsabai e vola ai quarti di finale! Super Drews - ora lo Schwerin : Casalmaggiore si è qualificata ai quarti di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le ragazze in rosa hanno surclassato il Linamar Bekescsabai con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-17) replicando così il risultato dell’andata. Al prossimo turno le casalasche sfideranno le tedesche del Palmberg Schwerin che si sono sbarazzate del Khimik Yuzhny: sulla carta una sfida alla portata per ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara sbanca Prostejov e aggancia Conegliano in testa. Egonu e Chirichella ok : Tutto facile per Novara nella quarta giornata della Champions League di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia si sono imposte per 3-0 (26-24; 25-13; 25-15) sul campo dell’Agel Prostejov e infilano la terza vittoria consecutiva nella massima competizione continentale: le ragazze di coach Barbolini hanno agganciato Conegliano in testa alla classifica della Pool B ma le Pantere giocheranno questa sera contro il Fenerbahce Istanbul. ...

Volley : Coppa Italia A2 Femminile - domani le sfide che valgono la finale : ROMA- domani sera alle 20.30 le quattro formazioni che hanno conquistato il diritto di battersi per le semifinali della 21a Coppa Italia di Serie A2 Femminile per guadagnare il diritto di giocare, ...

Volley femminile : Bisonte vince il match 3-0 ai vantaggi Video : Il 3 febbraio al Mandela Forum si è giocato l'anticipo della 18° giornata del campionato femminile di pallavolo [Video], in campo Bisonte Firenze allenata da Caprara e Foppapedretti BG allenata da Micoli. Gli arbitri del match erano Morani e Cesare. Caprara l'allenatore del Bisonte ha schierato Dijkema palleggiatrice, Sorokaite opposto, in centro Milos Prokopic e Ckiara Ogbogu, Valentina Tirozzi e Santana in diagonale, libero Parocchiale. La ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 18^ giornata - le migliori italiane : Egonu e Danesi scatenate - Mingardi certezza : Nel weekend si è disputata la diciottesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del quinto turno del girone di ritorno. PAOLA Egonu. Semplicemente perfetta nel big match di giornata: l’opposto di Novara mette a segno 20 punti (47% in attacco), in coppia con Celeste Plak è una certezza e le Campionesse d’Italia asfaltano Scandicci ipotecando ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano batte Busto - vittore esterne per Modena e Monza : I TABELLINI- LARDINI FILOTTRANO - POMI' CASALMAGGIORE 3-1 , 25-21 25-23 22-25 25-20, LARDINI FILOTTRANO: Mazzaro 9, Tomsia 15, Scuka 22, Hutinski 8, Bosio, Mitchem 22, Feliziani , L, , Gamba. Non ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 18^ giornata : Conegliano conferma il +4 su Novara - Monza rivelazione - Filottrano sogna la salvezza : Conegliano si conferma al comando della classifica della Serie A1 di Volley femminile con quattro punti di vantaggio su Novara che ieri aveva vinto l’anticipo contro Scandicci. Questa è la notizia principale della 18^ giornata che si è completata oggi pomeriggio: le Pantere hanno surclassato Busto Arsizio, quarta forza della classe, con un roboante 3-0 grazie soprattutto al martello Samantha Bricio (15 punti) e alle centrali Anna Danesi ...

Video/ Firenze Bergamo - 3-0 - : highlights della partita - Volley femminile - Serie A1 - : Video Firenze Bergamo , risultato finale 3-0, : highlights della partita di Volley femminile, valida nella 187giornata del campionato della Serie A1.

Volley : A2 Femminile - Trento è ok - battuta Olbia : LA CRONACA DEL MATCH - L'inizio è molto equilibrato, con le due formazioni che arrivano in parità a quota 16. L'Hermaea, spinta dagli attacchi vincenti di Soos e della nuova arrivata Melli, accelera ...

Volley : A1 Femminile - Firenze testa e cuore - battuta Bergamo : LA CRONACA DEL MATCH- Giovanni Caprara parte con Dijkema in regia, Sorokaite opposto, Santana e Tirozzi in banda, Miloš e Ogbogu al centro e Parrocchiale libero, mentre Micoli risponde con ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – Firenze batte Bergamo e si lancia verso i playoff! Foppapedretti a rischio retrocessione : Firenze ha sconfitto Bergamo per 3-0 (29-27; 30-28; 26-24) nel secondo anticipo della 18^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Un successo pesante per le toscane che rafforzano l’ottavo posto in classifica (tre punti di vantaggio su Casalmaggiore che giocherà domani) e continuano a sognare i playoff mentre le orobiche dovranno lottare fino all’ultimo per la salvezza (un punto di margine su Legnano e sette su Filottrano). La ...

Volley : A2 Femminile - Mondovì batte Caserta in quattro set : MONDOVI' , CUNEO, - La sesta giornata di ritorno vede in scena al PalaManera il match "testa-coda" tra l´ Lpm Bam Mondovì , capolista insieme a S.G. Marignano , e la Volalto Caserta, fanalino di ...