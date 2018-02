Virginia Raffaele imita Baglioni per la finale di Sanremo 2018?

Sanremo - Meta-Moro restano in gara. E forse torna Virginia Raffaele : A seguito delle valutazioni effettuate, la Rai ritiene che non si debba escludere dalla gara la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, in quanto conforme al requisito di novità previsto dal...

Virginia Raffaele a Sanremo 2018 per la terza volta al Festival? Aggiornamenti sui comici in conferenza stampa : È ormai diventata una veterana del Festival, dunque l'eventale ritorno di Virginia Raffaele a Sanremo 2018 come super ospite in una delle prossime serate non rappresenterebbe certo una novità. Gira voce ormai da giorni che l'attrice e imitatrice romana possa ritornare sul palco dell'Ariston ancora una volta dopo essere stata indiscussa protagonista delle ultime edizioni: la proposta da parte della direzione della kermesse c'è stata eccome, ...

Roberto Bolle - Danza con me/ Pagelle : Virginia Raffaele - il video del ballo con Roberto : Roberto Bolle, Danza con me: ecco le Pagelle sulla trasmissione di Raiuno con il famoso ballerino e tanti graditi ospiti. Tiziano Ferro fa il pieno di consensi con Il Mestiere della Vita.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 23:12:00 GMT)

Virginia Raffaele - assalto a Roberto Bolle : show su Raiuno - brividi : Bellissimo duetto ieri sera a Danza con me tra Roberto Bolle e Virginia Raffaele. Insieme hanno ballato un pezzo moderno mostrando un talento incredibile. Bolle è il più grande ballerino italiano, ...

ROBERTO BOLLE/ Video - gli highlights di Danza con me : dal duetto con Lil Buck a Virginia Raffaele : ROBERTO BOLLE: lo show Danza con me, che ha aperto il 2018 di Rai 1, si è rivelato un esperimento televisivo riuscito e uno show accessibile a tutti. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 18:09:00 GMT)

Lo spot di Kenzo di Margaret Qualley è quello che ha ispirato Virginia Raffaele e Roberto Bolle : Virginia Raffaele e Roberto Bolle e la loro danza scatenata hanno fatto impazzire tutti. Folle, scorretto, sopra le righe. L'esibizione ricalca la coreografia di un famoso spot pubblicitario interpretato da Margaret Qualley, figlia dell'attrice Andie MacDowell. Virginia Raffaele sorprende per la sua bravura anche nella danza.Il video originale nato per Kenzo avrà ispirato la Raffaele e Bolle perché non ha niente in comune con i ...

Virginia Raffaele e Roberto Bolle : una danza scatenata e un bacio (da ricordare) : Grande successo di ascolti su Rai1 con il Capodanno in tv insieme a Roberto Bolle e ai suoi numerosi ospiti: gli spettatori del programma 'danza con me' sono stati 4 milioni 860mila, con share del 21,53%. Tra i momenti che hanno fatto impazzire tutti, quello in cui Virginia Raffaele e Roberto Bolle partono in una danza scatenata che si conclude con un bacio. L'esibizione ricalca la coreografia di un famoso spot pubblicitario interpretato da ...

Danza con me - il bacio tra Roberto Bolle e Virginia Raffaele nella parodia del famoso spot. E poi si scatenano in un passo a due : Ieri sera, lunedì 1 gennaio, in “Danza con Me” – lo show dell’Etoile ieri in prima serata su Rai1, Roberto Bolle e Virginia Raffaele hanno conquistato il pubblico con questa remise en scéne del celeberrimo spot di una famosa marca di profumi. La pubblicità è interpretato originariamente dalla bellissima Margaret Qualley, figlia dell’attrice Andie MacDowell. In questa reinterpretazione un’incredibile Virginia ...

Roberto Bolle - Danza con me/ Pagelle : Virginia Raffaele conquista Fiorello : Roberto Bolle, Danza con me: ecco le Pagelle sulla trasmissione di Raiuno con il famoso ballerino e tanti graditi ospiti. Tiziano Ferro fa il pieno di consensi con Il Mestiere della Vita.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 12:17:00 GMT)

Virginia Raffaele balla con Roberto Bolle : ecco cosa dice Fiorello : Virginia Raffaele balla con Roberto Bolle e lascia di stucco. Interviene anche Fiorello Ieri sera a Danza con me di Roberto Bolle, Virginia Raffaele ha lasciato tutti di stucco con uno sketch che l'ha ...

Video di Virginia Raffaele a Danza con me balla con Roberto Bolle : l’esibizione e la parodia della pubblicità Kenzo : Tra i momenti più inarrivabili del programma di Capodanno di Rai 1, sicuramente quello con Virginia Raffaele a Danza con me. Ospite di Roberto Bolle, Virginia Raffaele non è passata inosservata nel corso del programma Danza con me, andato in onda la sera di Capodanno sulla rete ammiraglia Rai. L'intervento della showgirl l'ha vista impegnata nell'esibizione in una parodia della pubblicità della fragranza Kenzo, il cui spot è diretto da Spike ...

Virginia Raffaele / Video - la parodia della pubblicità Kenzo (Danza con me) : VIRGINIA RAFFAELE, nota imitatrice e conduttrice televisiva, tra le ospiti di Roberto Bolle - Danza con me, in onda oggi lunedì 1 gennaio 2018 su Rai Uno(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 22:12:00 GMT)