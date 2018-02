VIRGINIA RAFFAELE A SANREMO 2018 Imita Hunziker e Vanoni | per Selvaggia Lucarelli

“VIRGINIA - ma che dici?”. La Raffaele torna a sorpresa a Sanremo e fa impazzire il pubblico. Applausi scroscianti fino a quella frecciatina (non proprio ina) che il pubblico ha subito notato. La comica più amata del Festival contro uno dei nomi forti di questa edizione : Sembrava non dovesse esserci, dopo essere stata in passato la più apprezzata in assoluto dal pubblico da casa. E invece alla fine anche lei ha fatto capolino al teatro dell’Ariston, scatenando Applausi a non finire tanto in sala quando, virtualmente, sui social network. Di chi parliamo? Di quel vero e proprio ciclone della comicità che risponde al nome di Virginia Raffaele, sbarcata a sorpresa a Sanremo 2018 dopo che in giornata ...

Sanremo - Claudio Baglioni apre la terza serata con "Via". E duetta con VIRGINIA Raffaele : Si esibiscono anche i dieci “Big" che non hanno cantato ieri sera: Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Luca Barbarossa, Mario Biondi, Max Gazzè, Noemi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Renzo Rubino, The Kolors, Ermal Meta e Fabrizio Moro. riammessi dopo la sospensione di ieri

VIRGINIA RAFFAELE "massacra" Baglioni : ' Scendi le scale da solo, sei giovanile. Stai bene, hai ripreso vita con il Festival. E sei come il vino...ogni anno che passa invecchia. Qui abbiamo la storia del Novecento... guardate che stile '. ...

VIRGINIA RAFFAELE a Sanremo 2018 a sorpresa tra imitazioni e risate VIDEO : Virginia Raffaele è stata super ospite a sorpresa della terza puntata del Festival di Sanremo 2018 giovedì 8 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Virginia Raffaele a Sanremo 2018 a sorpresa tra imitazioni e risate A sorpresa è anche salita sul palco Virginia Raffaele che ha divertito il pubblico in teatro e a casa con le sue battute a raffica. Non sono mancate le incredibili imitazioni di Michelle Hunziker e Ornella Vanoni. Quindi la ...

