“Virginia | ma che dici?” La Raffaele torna a sorpresa a Sanremo e fa impazzire il

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Sembrava non dovesse esserci, dopo essere stata in passato la più apprezzata in assoluto dal pubblico da casa. E invece alla fine anche lei ha fatto capolino al teatro dell’Ariston, scatenando applausi a non finire tanto in sala quando, virtualmente, sui social network. Di chi parliamo? Di quel vero e proprio ciclone della comicità che risponde al nome di Virginia, sbarcata a2018 dopo che in giornata Claudio Baglioni aveva fatto intendere una sua possibile presenza nel corso della terza puntata della kermesse canora. Non molti ci avevano creduto, in realtà, e invece ecco l’imitatrice più brava d’Italia alzarsi di colpo dalla poltrona per raggiungere il direttore artistico e scatenare risate a non finire con la sua solita carica. “Il biglietto per il Festival? Sì, ce l’ho. L’avevo preso a luglio però, costava ...