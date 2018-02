Video dei Decibel a Sanremo 2018 con Lettera dal duca in cerca di riscatto nella 2ª serata

A Sanremo 2018 Claudio Baglioni diventa Il Pozzo dei Desideri per la Hunziker - e Favino? (Video) : Apertura un po' diversa per Sanremo 2018 questa sera. Come promesso già in conferenza stampa, Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino si sono lanciati in una cosa a tre che difficilmente potremo dimenticare. Lei sempre bellissima e sicura nel suo posto sul palco, come da copione, si presenta sul palco con gli auricolari e subito il pubblico capisce che presto canterà, ma cosa? Questa volta nessun omaggio alla grande musica ...

L'isola dei Famosi 11 : ultimi eventi della lite mediatica tra Eva Henger e Monte Video : L'#Isola dei Famosi 11 si è trasformata in un caso mediatico senza fine, dopo i fatti avvenuti nella seconda puntata, in cui #Eva Henger ha accusato #Francesco Monte di aver fumato marijuana, e di avergliela anche offerta, il giovane amatissimo da molti fan, che lo seguono, ha lasciato il programma. Ma ben altri fatti gravi si stanno verificando, e dei fan che vivono troppo sul serio la propria passione per un personaggio televisivo, sono giunti ...

Droga all'Isola dei famosi 13 : chi c'era con Monte? Le parole della Henger Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni de l'isola dei famosi 2018, [Video]in onda dalla prossima settimana il martedì sera. Il reality condotto da #Alessia Marcuzzi continua ad essere molto to sulla rete ammiraglia, grazie sopratutto alla scelta dei concorrenti. Dopo quanto accaduto con Francesco Monte, la redazione non ha potuto fare a meno di prendere provvedimenti. Le accuse di Eva Henger, infatti, hanno portato molto ...

“Questo Video lo incastra - Alessia ha mentito”. Francesco Monte sorpreso in flagrante. “Lo ha mandato in onda Striscia la Notizia e si vede tutto”. Droga all’Isola dei Famosi : il sospetto che sta prendendo piede : La bufera esplosa all’Isola dei Famosi contro Francesco Monte, colpevole secondo Eva Henger di aver fumato marijuana nei primi giorni del reality, quando i concorrenti erano ancora nella casa, si arricchisce di un nuovo clamoroso capitolo. L’ex tronista ha infatti deciso di lasciare il programma spontaneamente, così da potersi difendere anche in sede giudiziaria contro le accuse sollevate dall’ex pornostar. La produzione ...

Isola dei famosi - Striscia la notizia sputtana Alessia Marcuzzi : spunta il Video che può incastrare Monte : La polemica scoppiata all'Isola dei famosi contro Francesco Monte , colpevole secondo Eva Henger di aver fumato marijuana nei primi giorni del reality, si arricchisce di un nuovo clamoroso capitolo. L'...

La terza puntata de 'L'isola dei famosi' : dal veleno al miele Video : La puntata del 5 febbraio de “L’isola dei famosi” si è aperta con l’annuncio ufficiale del ritiro di uno dei concorrenti dal programma. Si tratta di Francesco Monte, che reduce dalle accuse di Eva Henger la settimana scorsa, ha deciso di abbandonare “L’isola” per tutelare la propria immagine. I temi della serata Una buona porzione della prima serata viene trascorsa riprendendo i temi principali della settimana e veicolando l’attenzione del ...

Belen con Francesco Monte : il gesto dopo l'abbandono all'Isola dei famosi Video : #Francesco Monte si ritrova a combattere una dura battaglia contro Eva Henger. L'inizio della 'guerra' è avvenuto nel corso del secondo appuntamento serale dell'Isola dei famosi 2018, trasmesso la scorsa settimana, in data lunedì 29 gennaio. Durante la seconda diretta del reality, la Henger ha fondato delle accuse rilevanti sul ragazzo il quale, stando alle rivelazioni di Eva [Video], avrebbe fumato marijuana all'interno della casa dove tutti i ...

Lorenzo Baglioni a Sanremo 2018 con Il Congiuntivo che 'aiuta a rimorchiare' - rivincita dei prof di matematica - Video - : Lorenzo Baglioni a Sanremo 2018 è perfettamente consapevole che non sarà la kermesse canora a decidere il suo futuro nel mondo della musica e a proposito del suo brano spiega di non essere immune ...

L'isola dei famosi - Francesco Monte contro Barbara D'Urso? Il duro messaggio Video : #Francesco Monte rompe il muro del silenzio dopo lo scandalo droga alL'isola dei famosi 2018 [Video]e dopo che ieri sera nel corso della terza puntata in diretta del reality show Mediaset abbiamo scoperto che il giovane concorrente ha scelto di abbandonare definitivamente il cast del reality show e di tornare in Italia, dove avrebbe affrontato la questione nelle opportune sedi legali davanti al suo avvocato. La verita' di Francesco Monte dopo ...

Canzoni Sanremo 2018 : dove rivedere i Video dei Big in gara Video : Il Festival di #Sanremo 2018 è entrato ufficialmente nel vivo. Stasera 6 febbraio è andata in onda la prima serata della kermesse canora giunta alla sua 68esima edizione di messa in onda su Raiuno. [Video]Un Festival molto atteso e decisamente rivoluzionato rispetto a quello degli ultimi anni condotto da Carlo Conti con grandissimo successo di ascolti. Al timone di questa edizione, infatti, abbiamo trovato il trio composto da Claudio Baglioni, ...

L'Isola dei Famosi 2018 - le frasi choc del marito di Eva Henger a Striscia Video : Nessun passo indietro ma nuove clamorose dichiarazioni. #Eva Henger è rientrata in Italia e nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi ha ribadito le sue accuse nei confronti di Francesco Monte [Video]. ‘La droga gli è stata portata in albergo ed abbiamo rischiato l’arresto durante il viaggio di trasferimento in villa. In questo periodo ci sono molti controlli in Honduras’. L’attrice ungherese ha affermato che la verita' non va in ...

Video di Gianni Morandi a Sanremo 2018 con Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti in Una vita che ti sogno : Già veterano del Festival tra partecipazioni in gara e conduzioni, Gianni Morandi a Sanremo 2018 è arrivato con un amico al seguito: il cantautore di Monghidoro ha voluto con sé sul palco un giovane cantautore al suo esordio, Tommaso Paradiso. Voce dei Thegiornalisti, nonché autore di una miriade di testi per una miriade di artisti più o meno in vista nel panorama musicale italiano, Paradiso ha fatto il suo debutto sul palco dell'Ariston tra ...

La reunion dei Decibel a Sanremo 2018 nel ricordo di David Bowie : Video di Lettera dal duca : Lettera dal duca è il brano presentato dai Decibel al Festival di Sanremo 2018, quarant'anni dopo la loro ultima partecipazione con Contessa. La band capitanata da Enrico Ruggeri celebra la sua reunion in occasione della prestigiosa kermesse canora con una canzone che rappresenta un omaggio al duca bianco, il grande artista inglese David Bowie, grazie ad un testo scritto da Diego Calvetti, Massimiliano Pelan, Veronica Scopelliti e Fabio De ...