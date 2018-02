Venerdì 9 a Casa SIAE arrivano lo Stato Sociale | Diodato e Roy Paci

Estrazione VinciCasa di Venerdì 26 Gennaio 2018 : Estrazione VinciCasa di venerdì 26 Gennaio 2018 , ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 26, nessun vincitore con punti 5. Estrazione VinciCasa del 26/01/ 2018 Combinazione Vincente 4 10 12 21 36 COMMENTO – Nel concorso VinciCasa di venerdì 26 nessuno centra il 5, sono 28 i vincitori con punti 4, ognuno vince 205,47 €. Di seguito le quote complete […]

Estrazione VinciCasa di Venerdì 19 Gennaio 2018 : Estrazione VinciCasa di venerdì 19 Gennaio 2018 , ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 19, nessun vincitore con punti 5. Estrazione VinciCasa del 19/01/ 2018 Combinazione Vincente 5 14 15 26 36 COMMENTO – Nessuna vincita con punti 5 nel concorso numero 19 del VinciCasa , sono 27 le vincite con punti 4, ognuno vince 200,76 euro. Di seguito le quote […]

Tornano i laboratori del Venerdì a Casa Corsini : ... robot" e "Arte digitale" sono proposti dall'Associazione Lumen e da "La Tata Robotica", supporter della Steam Education, per avvicinare bambini e ragazzi a materie come l'ingegneria e la scienza in ...