Var al Mondiale di Russia 2018? Il presidente FIFA Infantino | fiducioso e

Volley - Simone Giannelli : “Il Mondiale in casa? Una figata - emozioni uniche : spero di arriVarci”. Zaytsev - Juantorena - rinforzi : Simone Giannelli è uno dei volti noti della pallavolo italiana, il palleggiatore titolare della nostra Nazionale è già protagonista da un paio di stagioni e punta ai Mondiali della prossima estate dopo aver guidato Trento il più in alto possibile. Il baby fenomeno ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Simone Giannelli parla così dei Mondiali che si disputeranno in Italia: “Beh intanto sarebbe il mio primo Mondiale. ...

Collina : «Var al Mondiale? Decisione a marzo. Al lavoro per la tecnologia in panchina» : Var al Mondiale, Pierluigi Collina risponde alle domande sulle tempistiche per una Decisione. Poi apre alla tecnologia per le panchine e lo staff. L'articolo Collina: «Var al Mondiale? Decisione a marzo. Al lavoro per la tecnologia in panchina» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Infantino : "Un Mondiale senza Italia è tragico. Il Var? Bellissimo" : Oggi Gianni Infantino è stato premiato dal Presidente del Consiglio Gentiloni nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro al merito sportivo. Il Presidente della FIFA ha parlato dell'eliminazione degli azzurri, non nascondendo il suo dispiacere in quanto figlio di Italiani: "Da Italiano dico che un Mondiale senza Italia è tragico. Bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare, fare le riforme necessarie per riportare l'Italia sul ...

MotoGP : Jorge Lorenzo - 'Il prossimo anno lotterò per proVare a vincere il Mondiale' : Nello sport non ci sono mai garanzie di questo tipo, anche se spero che il processo di adattamento che abbiamo avuto quest'anno mi servirà a migliorare nel 2018. E' stato un primo anno di adattamento ...

Fifa - Infantino : "Un Mondiale senza Italia è tragico. Il Var? Funziona" : "Da Italiano un Mondiale senza Italia è tragico. Però è così, c'è chi ha meritato di esserci. Bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare, riformare per riportare l'Italia sul tetto del mondo anche nel ...

Banca Mondiale rivede al rialzo Pil Cina 2017 a +6 - 8% - lascia inVariato outlook 2018-2019 : La Banca Mondiale ha rivisto al rialzo le sue previsioni per la crescita economica della Cina al 6,8%, dal precedente 6,7% atteso a ottobre. L'upgrade è stato motivato con il sostegno positivo alla ...

Mondiale per club - il Real Madrid contro il Var ma per la Fifa è ok : Bale e Zidane prendono posizione contro la "moviola in campo" ma la Fifa tira dritto in vista di Russia 2018 L'articolo Mondiale per club, il Real Madrid contro il VAR ma per la Fifa è ok è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DOOPING FROOME/ Tempistica sospetta - dovevano salVargli il Mondiale? : Il ciclista britannico Chris FROOME è risultato positivo ad un controllo antiDOOPING fatto il 7 settembre scorso durante il giro di Spagna. I conti che non tornano. NANDO SANVITO(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 06:08:00 GMT)SCHWAZER, LA VERITÀ/ Mail compromettenti, i Servizi russi e la mano nera di un italiano… (esclusiva), di N. SanvitoGIRO D'ITALIA 2017/ L'altra faccia dello Stelvio: i rischi "folli" in discesa e una lezione da ...

Il Mondiale per club al via domani. Con la Var : Dal 6 al 16 dicembre si gioca negli Emirati Arabi. Real Madrid grande favorito. L'uso della Var in un torneo internazionale: test per i Mondiali di Russia

Al via il Mondiale per Club : per la prima volta ci sarà anche la Var : Prende il via domani il Mondiale per Club, giunto alla quattordicesima edizione: la formazione da battere sarà certamente il Real Madrid, campione d’Europa. La manifestazione si giocherà negli Emirati Arabi Uniti, ma con una novità che finora non si era mai verificata: per la prima volta la squadra che si è aggiudicata la Champions League […] L'articolo Al via il Mondiale per Club: per la prima volta ci sarà anche la Var è stato ...

La Var debutta anche al Mondiale per club : La 14esima edizione del Mondiale per club, che prenderà il via domani ad Al-Ain, negli Emirati Arabi Uniti, vedrà l'esordio della Video assistant referee (Var), già introdotta nel campionato italiano. ...