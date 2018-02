Valentino Rossi | presentato il team Sky VR46 | il messaggio del Dottore

Motomondiale : presentato lo Sky Racing Team VR46. Osservato speciale Dennis Foggia e Valentino Rossi dà la carica : “E’ l’ora del talento”. Questo lo slogan usato dallo Sky Racing Team VR46 per svelarsi nella sede della tv satellitare, a Rogoredo (Milano), dando il via al 5° anno di attività. Due le categorie in cui la squadra sarà impegnata nel Motomondiale, ovvero Moto2 e Moto3, e quattro i piloti italiani: Francesco Bagnaia, Luca Marini, Nicolò Bulega e Dennis Foggia. Un’annata che avrà ufficialmente inizio a Losail (Qatar), ...

Moto Gp - Valentino Rossi a Sky Racing team : 'Sempre a tutto gas' : 'Mi dispiace non essere lì con voi ma ci tengo a mandare un grande in bocca al lupo a tutti i piloti, il team e lo staff. Mi raccomando: sempre a tutto gas'. Con questo breve videomessaggio Valentino ...

MotoGp – Valentino Rossi parla del futuro e Capirossi dà indicazioni sulla prossima stagione : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di MotoGp, prime impressioni positive per Valentino Rossi che proverà a conquistare il decimo titolo mondiale. A tenere banco è anche il futuro del Dottore, “Voglio ancora aspettare, nel momento in cui deciderò di restare metterò nero su bianco” le dichiarazioni rilasciate a MCN. “A volte ho firmato prima del mio compagno, a volte dopo. Non abbiamo fretta ma siamo ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Sono pronto per il rinnovo con Yamaha - non so quando ma sono ottimista”. Il Dottore vuole continuare! : Valentino Rossi è pronto per affrontare al meglio la sua ennesima stagione in sella, le prime indicazioni emerse dai test di Sepang parlano di una Yamaha in grande salute e il Dottore insegue il suo decimo Mondiale con l’aggressività di un ragazzino. Il centauro di Tavullia, pRossimo ai 39 anni (li compirà il pRossimo 16 febbraio), ha rilasciato un’intervista a Motorcycle News in cui ha parlato del suo rinnovo di contratto che sembra ...

Sai qual è il portafortuna di Valentino Rossi? I 5 segreti del Dottore [VIDEO] : Cresce l’attesa per l’inizio del campionato di MotoGp, si preannuncia una stagione avvincente con tanti piloti in corsa per vincere il titolo mondiale. Si candida ad essere un sicuro protagonista Valentino Rossi, negli ultimi giorni è stata presentata la nuova Yamaha, sono stati tanti i cambiamenti e le prime impressioni per il Dottore sono state positive, può iniziare la corsa al decimo titolo. Valentino Rossi è uno degli sportivi ...

Valentino Rossi - il Dottore esilarante : il siparietto con la sexy giornalista [VIDEO] : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di MotoGp, si preannuncia una stagione avvincente e ricca di colpi di scena. Un protagonista si candida ad essere Valentino Rossi, il Dottore fa sempre parlare anche fuori dalla pista. Lo scorso anno, la simpaticissima giornalista spagnola Deborah Serendipity è diventata famosa per la sua dichiarazione d’amore a Valentino Rossi a margine della presentazione Yamaha 2017, adesso ci prova ...

MotoGp - Valentino Rossi / Test Sepang - il Dottore : ritmo migliore - ma in difficoltà per mancanza di aderenza : MotoGp, Valentino Rossi: Test Sepang. Il Dottore sottolinea come il ritmo della sua Yamaha migliori, ma come ci siano state anche delle difficoltà per la mancanza di aderenza.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:30:00 GMT)

Valentino Rossi positivo : 'Abbiamo idee chiare' : Valentino Rossi è soddisfatto del lavoro fatto a Sepang, nei test della MotoGP conclusi nella giornata di martedì. "Questi tre giorni di test sono stati positivi - ha osservato il 'Dottore' -. Abbiamo ...

MotoGP 2018 - test Sepang. Valentino Rossi : “Crollo inatteso - non so cosa sia successo. La nuova moto mi piace ma…” : La giornata odierna di test non è stata così positiva per Valentino Rossi che era stato raggiante dopo i primi due giorni sulla pista di Sepang. Il Dottore lascia la Malesia con un po’ di amaro in bocca, l’ultima sessione non lo ha particolarmente soddisfatto. Il centauro di Tavullia non riesce a spiegarsi questo crollo nel giro di 24 ore come ha dichiarato a gpone.com: “Non sappiamo con esattezza cosa sia successo, ma non è la prima ...

MotoGp - La Yamaha in difficoltà nell'ultimo giorno di test a Sepang - Valentino Rossi sorpreso : 'cos'è successo? Non lo sappiamo con ... : La Yamaha in difficoltà in Malesia nel giorno dei time attack: l'analisi di Valentino Rossi dopo l'ultimo giorno di test a Sepang AFP/LaPresse E' Jorge Lorenzo l'uomo della giornata a Sepang. Il ...

MotoGp - test Sepang : ribaltone in vetta : le indicazioni su Lorenzo e Valentino Rossi : 1/16 ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Jorge Lorenzo vola a tempo di record - Marquez (7°) gran passo gara - Valentino Rossi chiude ottavo : Nell’ultima giornata dei Test MotoGP a Sepang (Malesia) è stata la Ducati di Jorge Lorenzo a stabilire il miglior tempo in 1’58″830. Il maiorchino, con questa eccezionale prestazione, ha anche stampato il nuovo primato del tracciato migliorando la prestazione di Marc Marquez che, durante le prove invernali del 2015, fermò il cronometro a 1’58″867. Aiutato anche dalla nuova mescola portata dalla Michelin, infatti, ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Jorge Lorenzo vola a tempo di record - Marquez (7°) gran passo gara - Valentino Rossi chiude ottavo : Nell’ultima giornata dei Test di Sepang (Malesia), validi per il Mondiale 2018 di MotoGP, è stata la Ducati di Jorge Lorenzo a stabilire il miglior tempo in 1’58″830. Il maiorchino, con questa eccezionale prestazione, ha anche stampato il nuovo primato del tracciato migliorando la prestazione di Marc Marquez che, durante le prove invernali del 2015, fermo il cronometro a 1’58″867. Aiutato anche dalla nuova mescola ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Valentino Rossi si gode l’esordio con la nuova Yamaha - i problemi del passato sono alle spalle? : Molto spesso i piloti vivono un rapporto viscerale e d’affetto con la propria moto o con la propria vettura. Nel caso di Valentino Rossi si può dire, quindi, che con l’edizione 2017 della sua Yamaha il feeling non sia mai decollato, nemmeno del primo istante. Invece, vedendo quanto sta accadendo in questi primi Test pre-stagionali di Sepang, si potrebbe parlare di vero e proprio colpo di fulmine con il suo mezzo. Troppo entusiasmo ...