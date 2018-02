Vaccini | Lorenzin a Raggi | ' In grande malafede o non ha capito legge'

Vaccini - Lorenzin a Raggi : 'È in grande malafede o non ha capito la legge' : 'O sei in malafede o non ha capito la norma, in ogni caso la sindaca Raggi poteva fare una telefonata; non c'è leale collaborazione e si crea destabilizzazione. Io immagino ci sia stata profonda ...

Vaccini - stime degli igienisti : +5 - 7% delle coperture di morbillo dopo il decreto Lorenzin : Un aumento del 5,7% delle coperture vaccinali per morbillo, rosolia e parotite e dell’1,7% per difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e haemophilus influenzae di tipo B (il cosiddetto vaccino esavalente). A confrontare i numeri 2016-2017 e ottenere queste stime, che rispecchiano dunque il risultato ottenuto dopo l’entrata in vigore del decreto Lorenzin sull’immunizzazione obbligatoria, è la Società italiana di ...

Decreto Vaccini : Lorenzin chiarisce su scadenza 10 marzo : Arriva finalmente una risposta direttamente da parte della ministra Beatrice Lorenzin a proposito della scadenza del 10 marzo sul caso vaccini. In particolare, nelle settimane scorse l’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha chiesto al ministero della salute lumi circa gli studenti che alla data del 10 marzo risultano ancora in attesa di effettuare le vaccinazioni. La Lorenzin […] L'articolo Decreto vaccini: Lorenzin chiarisce su ...

Vaccini - i medici M5S in lista sono a favore : 'Abrogare la Lorenzin non è una priorità' : Le sue posizioni in tema di salute e Vaccini sono individualistiche e fuori dalla linea politica nazionale'. Lombardi conclude così: 'Non costringetemi attraverso...

Vaccini. Lorenzin : “Raggi - ha detto cose sbagliate” : Lo ha detto la ministra della Salute e leader di Civica Popolare Beatrice Lorenzin al programma ‘Domenica Live’, su Canale 5, a proposito della polemica... L'articolo Vaccini. Lorenzin: “Raggi, ha detto cose sbagliate” su Roma Daily News.

Vaccini - Lorenzin durissima con Raggi : 'Si occupi di buche e faccia il sindaco' : 'Raggi ha detto delle cose sbagliate, andando a inficiare la bontà di una legge che ha un unico interesse: proteggere i nostri bambini. Abbiamo dato tempo fino al 10 marzo per essere in regola ma se ...

Scontro tra la Raggi e la Lorenzin sulla questione dei Vaccini Video : C'è stata una vera e propria guerra tra il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin e la sindaca di Roma, Virginia Raggi [Video], riguardo la questione dei #vaccini obbligatori. Quest'ultima chiede, dopo che la mozione è stata approvata dall'assemblea romana, che i bambini ancora non vaccinati rimangano a scuola. La Regione Lazio dichiara che la copertura dei vaccini obbligatori è del 97%. I motivi dello Scontro tra la Lorenzin e la Raggi E' ...

Scontro tra la Raggi e la Lorenzin sulla questione dei Vaccini : C'è stata una vera e propria guerra tra il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin e la sindaca di Roma, Virginia Raggi, riguardo la questione dei vaccini obbligatori. Quest'ultima chiede, dopo che la mozione è stata approvata dall'assemblea romana, che i bambini ancora non vaccinati rimangano a scuola. La Regione Lazio dichiara che la copertura dei vaccini obbligatori è del 97%. I motivi dello Scontro tra la Lorenzin e la Raggi E' stata da ...

Sui Vaccini nelle scuole alla fine chi ha ragione tra Raggi e Lorenzin? : 'Non è il sindaco Raggi nè un'amministrazione comunale che decide in campo di virus e di batteri, ma la legge dello Stato e la comunità scientifica'. E' la risposta, lapidaria, del ministro della ...

Sui Vaccini nelle scuole alla fine chi ha ragione tra Raggi e Lorenzin? : "Non è il sindaco Raggi nè un'amministrazione comunale che decide in campo di virus e di batteri, ma la legge dello Stato e la comunità scientifica". E' la risposta, lapidaria, del ministro della Salute Beatrice Lorenzin al sindaco di Roma, Virginia Raggi, che le aveva scritto a proposito della mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina per chiedere di ...

Vaccini - Lorenzin : «Non decide Raggi». La sindaca : «Bimbi cacciati per colpa del caos del ministro» : «Leggo che il Sindaco Raggi e l'Assemblea Capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico delle istituzioni italiane: non solo si occupano di virus e batteri, ma forse...

Cadavere nello Stadio Flaminio; Vaccini - polemica Raggi-Lorenzin; Franceschini con l'arena San Cosimato - : 'Dopo il grande successo di pubblico del Festival del Flamenco, con 2.500 spettatori per 5 spettacoli- ha detto Dosal- sono certo che anche il festival Equilibrio avrà un risultato simile'. 2 ...

Vaccini - Raggi : "Caos colpa della Lorenzin". Il ministro : mozione viola la legge : Dopo la mozione dell'assemblea romana, arriva la replica della Lorenzin: "Non si scherza sulla pelle dei bambini". La Raggi prima rincara, poi cerca di smorzare i toni. Ma il ministro risponde con ...

La Lorenzin alla Raggi : "Su Vaccini sei fuorilegge" : Dopo la lettera di Virginia Raggi al Ministero della Salute in cui annuncia di voler lasciare a scuola i bimbi che non hanno assolto l'obbligo di vaccinazione , arriva la risposta ferma del minsitro ...