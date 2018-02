Vaccini | dopo la legge | la copertura ha superato il 97% in Emilia-Romagna

Vaccini : in Emilia-Romagna dopo la legge copertura sopra la quota del 97% : In Emilia-Romagna la copertura per la vaccinazione contro difterite, tetano, poliomelite e epatite B dei bimbi nati nel 2016 è stata del 97,1%. Era al 94,4% nel 2015. “Un dato straordinario”, l’ha definito l’assessore alla Sanità, Sergio Venturi, che arriva a poco più di un anno dall’approvazione della legge regionale – apripista a livello nazionale – che ha introdotto l’obbligatorietà per ...

Vaccini - stime degli igienisti : +5 - 7% delle coperture di morbillo dopo il decreto Lorenzin : Un aumento del 5,7% delle coperture vaccinali per morbillo, rosolia e parotite e dell’1,7% per difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e haemophilus influenzae di tipo B (il cosiddetto vaccino esavalente). A confrontare i numeri 2016-2017 e ottenere queste stime, che rispecchiano dunque il risultato ottenuto dopo l’entrata in vigore del decreto Lorenzin sull’immunizzazione obbligatoria, è la Società italiana di ...

Vaccini - Burioni sfida Salvini dopo l'uscita del leghista sui 10 obbligatori : "Abbiamo un nuovo immunologo" : L'attacco del medico del San Raffaele su Facebook: "Parli dei postriboli che fa meno danni". Il leader del Carroccio ha detto: "Quattro erano utili, ora sono...

Elezioni - Romani (FI) dopo la riunione programmatica : “Vaccini? Noi favorevoli all’obbligo” : “La prima riunione è andata bene: stasera ci rincontreremo e in un paio di giorni termineremo il lavoro sul programma. Abbiamo discusso di diverse cose: di politica economica, di sicurezza e anche del Jobs Act. Vaccini? Non ne abbiamo parlato, ma io resto favorevole all’obbligatorietà. Sulla candidatura del Lazio stiamo aspettando un sondaggio per oggi, poi decideremo”. Così Paolo Romani, capogruppo uscente di Forza Italia al ...