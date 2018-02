: #BreakingNews Usa,ucciso attivista Black lives matter - CybFeed : #BreakingNews Usa,ucciso attivista Black lives matter - NotizieIN : Usa,ucciso attivista Black lives matter - SimLombardo : #USA bombarda truppe di #Assad. in tutta la #Siria è stata una giornata di massacri: i raid sui civili hanno uccis… -

Undel movimento, "le vite dei neri contano", è statocon alcuni colpi di pistola a New Orleans, in Louisiana. Muhiyidin d'Baha, conosciuto anche come Muhiyidin Elamin Moye o Moya. Sembra che il giovane si trovasse in città per motivi personali e non per ragioni legate al suo ruolo all'interno di BLM. Un suo amico, ripreso dai media locali, sui social network ha scritto che potrebbe trattarsi di un "casuale atto di violenza".La polizia non ha rilasciato informazioni sul delitto.(Di giovedì 8 febbraio 2018)