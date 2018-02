USA | sussidi alla disoccupazione giù a sorpresa

USA - un cane ottiene il sussidio di disoccupazione - : Un residente dello stato del Michigan Michael Haddock ha detto di aver ricevuto una lettera in cui si diceva che la domanda di indennità di Ryder era considerata accolta. Tuttavia, l'unico Ryder nella ...

USA - calano a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione : Teleborsa, - Scendono inaspettatamente le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA, nella settimana al 27 gennaio . I "claims" sono diminuiti di 1000 unità a 230 mila rispetto alle 231 mila ...

USA - calano a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione : Scendono inaspettatamente le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA, nella settimana al 27 gennaio . I "claims" sono diminuiti di 1000 unità a 230 mila rispetto alle 231 mila riviste della ...

USA - sussidi alla disoccupazione salgono meno delle attese : (Teleborsa) - salgono , ma meno delle stime degli analisti, le richieste di sussidi o alla disoccupazione in USA nella settimana al 20 gennaio. I "claims" sono aumentati di 17 mila unità a 233 mila ...

USA - sussidi alla disoccupazione salgono meno delle attese : salgono , ma meno delle stime degli analisti, le richieste di sussidi o alla disoccupazione in USA nella settimana al 20 gennaio. I "claims" sono aumentati di 17 mila unità a 233 mila rispetto alle 216 ...

USA - sussidi alla disoccupazione mai così bassi dal 1973 : Scendono oltre le attese le richieste di sussidi o alla disoccupazione in USA nella settimana al 13 gennaio. I "claims" sono calati di 41 mila unità a 220 mila rispetto alle 261 mila richieste non ...

USA - richieste sussidi disoccupazione volano ai massimi da settembre : (Teleborsa) - Crescono le richieste di sussidi o alla disoccupazione in USA nella settimana al 6 gennaio. I "claims" sono aumentati di 11 mila unità a 261 mila rispetto alle 250 mila richieste non ...

USA - richieste sussidi disoccupazione volano ai massimi da settembre : Crescono le richieste di sussidi o alla disoccupazione in USA nella settimana al 6 gennaio. I "claims" sono aumentati di 11 mila unità a 261 mila rispetto alle 250 mila richieste non riviste della ...

USA - salgono a sorpresa i sussidi alla disoccupazione : Crescono inaspettatamente le richieste di sussidi o alla disoccupazione in USA nella settimana al 30 dicembre. I "claims" sono aumentati di 3 mila unità a 250 mila rispetto alle 247 mila richieste ...

USA - richieste sussidi disoccupazione stabili ma oltre le attese : (Teleborsa) - Rimangono stabili le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 23 dicembre . I "claims" si fermano a 245 mila come nella settimana precedente (dato non rivisto).